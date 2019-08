Möbel und Anzahlung weg - Warnung vor unseriöser Polsterwerkstatt in Stralsund Die Verbraucherzentrale Rostock warnt vor angeblichem Meisterbetrieb „Strela“, der eine falsche Adresse in der Hansestadt angibt und Kunden offenbar betrügt.

Damit Sofa, Sessel und Co. wieder so schick wie auf diesem Foto aussehen, bieten Firmen an, sie wieder aufzumöbeln. Doch in der Branche gibt es schwarze Schafe. Quelle: Archiv