Stralsund

Zehn Stunden in der Deutschen Bahn: Anfang der Woche bin ich von meinem kurzen Urlaub in Österreich wieder zurück nach Stralsund gereist. Die lange Zeit im ICE vertrieb ich mir ganz klassisch mit einem Buch und dem obligatorischen aus dem Fenster starren. Von Salzburg bis Berlin konnte ich dabei strahlenden Sonnenschein genießen – nur in der Hansestadt nicht.

Am Hauptbahnhof angekommen, begrüßen mich graue Wolken und kalter Wind. Aber warum ist das eigentlich so? Wesentliche Faktoren sind Hoch- und Tiefdruckgebiete. Während in den südlicheren Bundesländern warme Luft aus mediterranen Regionen nach oben strömt, treffen kalte Luftmassen aus Skandinavien und Russland auf die Ostseeküste.

Derzeit sorgt das Tiefdruckgebiet Ilona für die kühleren Temperaturen. Zusätzlich erwärmen sich Wasserflächen wesentlich langsamer als Landflächen. Dennoch muss man betonen, dass MV vergangenen Sommer bundesweit die meisten Sonnenstunden verzeichnete. Ganz so ungerecht ist es also doch nicht.

Von Barbara Waretzi