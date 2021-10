Stralsund

Buckeliger und bröckelnder Asphalt, der immer mal wieder notdürftig geflickt wird. Ausgefahrene Ränder, die nach Regenfällen vermatschen. Schlaglöcher, die so tief sind, dass man sich vor ihnen in Acht nehmen muss: Die Straße Voigdehagen ist einer der schlechtesten Straßen Stralsunds. Sie verbindet die Stadtteile Voigdehagen und Am Umspannwerk. „Vor allem als Radfahrer oder Rollstuhlfahrer lebt man hier gefährlich“, sagt Anwohner Alexander Krcka. „Die Abbruchkanten sind zum Teil 15 Zentimeter tief. Nach Regen kann man nicht erkennen, wie tief es runtergeht.“

So wie es aussieht, wird der Zustand auf unbestimmte Zeit so miserabel bleiben. „Für den grundhaften Ausbau der Straße kann gegenwärtig kein belastbarer Termin in Aussicht gestellt werden“, beantwortete Bauamtsleiter Frank-Bertolt Raith eine entsprechende Anfrage der Grünen in der Bürgerschaftssitzung im August. Dabei schmiedete die Stadt bereits vor einigen Jahren einen Sanierungsplan. Was ist daraus geworden? Und warum wird dieser Missstand immer noch beibehalten?

Ein Schild, das Hoffnung verkündete

Rückblick: „Bereits 2017 habe ich in der Sprechstunde des Oberbürgermeisters auf dieses Thema hingewiesen“, erzählt Alexander Krcka. Er erhielt eine ausführliche schriftliche Antwort, die gemischte Gefühle verursachte. Es hieß zwar, dass der Plattenweg in östliche Richtung nach Andershof saniert und auch der Bürgersteig im Ort erneuert werde. Für die Straße nach Norden aber lautete die Antwort: „Es wurden keine Fördermöglichkeiten gefunden.“ Ein entsprechender Antrag sei abgelehnt worden. Und: In der Schotterdecke würden die regelmäßig entstehenden Vertiefungen ausgebessert. Dadurch könne die Straße in einem „gerade noch akzeptablen Zustand“ gehalten werden.

Die Straße Voigdehagen ist bisher nur zum Teil saniert. Quelle: Arno Zill

Zwischenzeitlich gab es aber mal konkrete Hoffnung – verkündet von einem Schild neben der Straße auf einem Feld. „Hier sollte ein Baugebiet entstehen mit 26 Grundstücken und einer Ringstraße“, erinnert sich Anwohner Krcka. Aus den Einnahmen habe die Sanierung der Straße finanziert werden sollen. Doch das Schild verschwand. Statt Häuser wuchs hier Mais.

Straße steht auf der Prioritätenliste „relativ weit hinten“

„Die frühere Planung musste angesichts der zu geringen Abstände zur Hochspannungsleitung verworfen werden“, erklärt Peter Koslik, Sprecher des Stralsunder Rathauses. „Verdacht auf mögliche Gesundheitsgefahr durch Elektrosmog im möglichen Planbereich.“ Deshalb sei im Sommer 2021 die Planung überarbeitet und das Baugebiet deutlich verkleinert worden. „Die öffentliche Auslegung wird voraussichtlich Ende 2021/Anfang 2022 stattfinden, wenn die Bürgerschaft die Planung in der überarbeiteten Form demnächst bestätigt.“

Wie viele Baugrundstücke es werden, ist noch offen. Klar ist aber: „Da die Anzahl der Grundstücke deutlich verringert wird, kann die Sanierung der Straße nicht durch den Verkauf finanziert werden“, so Koslik. Nicht auszuschließen ist, dass die erzielten Einnahmen auch nicht für die Sanierung angespart werden. Denn jede Kommune hat eine Prioritätenliste, in der die Reihenfolge festgelegt wird, nach denen Straßen saniert werden. Und auf der Stralsunder stehe die Straße laut dem Stadtsprecher „relativ weit hinten“. Die Gründe: Sie liege außerhalb des Innenbereichs und sei „nicht wirklich stark befahren“. Deshalb würde mit den verfügbaren Mitteln „zuerst unbefestigte Straßen, Straßen gemäß Abwasserbeseitigungskonzept, stark befahrene Hauptverkehrsstraßen und Radwege ausgebaut“.

„Ein-, zweimal im Jahr rufe ich bei der Stadt an“

Den Voigdehäger Alexander Krcka freut es, dass bisher wenigstens die anderen Abschnitte wie angekündigt gemacht wurden – „das ist gelungen“ – und dass die bemängelte Straße nicht ganz in Vergessenheit gerät, denn: „Ein-, zweimal im Jahr rufe ich bei der Stadt an, wenn es wieder zu schlimm geworden ist. Dann kommen Mitarbeiter und bessern die Stellen aus.“

Doch das Ergebnis ist oft dasselbe: Nach einer Weile sind die Löcher wieder da oder es haben sich neue gebildet. „Ich fahre nur noch auf dem asphaltierten Stück. Wenn jemand entgegenkommt, halte ich an. Auf dem Rand zu fahren, ist mir zu gefährlich.“ Und das wird es vermutlich auch noch jahrelang bleiben.

Von Kai Lachmann