Stralsund

Im letzten Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) hat Stralsund in Sachen Sicherheitsgefühl von Radfahrern schlecht abgeschnitten. Das könnte an den sogenannten Fahrradschutzstreifen liegen, also an diesen halben Radwegen an den Fahrbahnrändern, etwa auf dem Knieperwall oder der Karl-Marx-Straße.

Verkehrsplaner gehen davon aus, dass Autofahrer dadurch vorsichtiger sind, weil sie Radfahrer sehen. Die Realität ist aber oft, dass Autos einfach sehr dicht an Radlern vorbeiziehen und auch bei Gegenverkehr überholen.

Um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen und damit die Schutzstreifen ihrem Namen entsprechend auch echten Schutz bewirken, könnte man überlegen, diese baulich von der Pkw-Fahrbahn zu trennen, etwa durch einen Bordstein. In niederländischen und dänischen Städten hat sich das bewährt.

Autofahrer halten mehr Abstand, weil sie nicht gegen einen Bordstein fahren wollen. Leider denken sie das bei einem Radfahrer nicht immer. Da regiert eher das Prinzip „passt gerade noch“.

Von Kai Lachmann