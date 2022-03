Stralsund

Leitungsposition aufgeben, die Stadt wechseln, mit dem Partner zusammenziehen, eine neue Stelle antreten: Anja Wieland hatte gerade grundlegende Veränderungen in der Mitte ihres Lebens in Angriff genommen. Kurz nachdem die Thüringerin den Schritt nach Stralsund wagte, erreichte sie eine E-Mail: Ihre Nummer sei gezogen worden, sie erhalte nun Grundeinkommen. „Es kam mir vor wie eine Belohnung dafür, dass ich mich das alles getraut habe“, sagt die zweifache Mutter.

Ein Jahr lang 1000 Euro jeden Monat – einfach so, zusätzlich zum Einkommen. Klingt wie ein Lottogewinn und ist in gewisser Weise auch einer. Denn über die Internetseite www.mein-grundeinkommen.de werden etwa alle vier Wochen bedingungslose Grundeinkommen verlost. Die Macher dahinter wollen die große theoretische Frage, was das mit einer Gesellschaft macht, im Kleinen beantworten – indem sie einfach praktisch loslegen, also Geld sammeln und verteilen.

So funktioniert mein-grundeinkommen.de Die Idee: Das Grundeinkommen ist ein Modell, wie jeder Bürger an den Einnahmen der Gesellschaft beteiligt werden könnte. Jeder bekommt unabhängig von seiner wirtschaftlichen Lage einen existenzsichernden Geldbetrag, der alle weiteren Transferleistungen ersetzt, etwa 1000 Euro im Monat. Die Mitstreiter des gemeinnützigen Vereins Mein Grundeinkommen aus Berlin wollen wissen, was ein Grundeinkommen mit Menschen macht – deshalb probieren sie es einfach aus. Das Prinzip: Über Crowdfunding wird Geld gesammelt. Jeder, der einen, zehn oder mehr Euro im Monat beisteuert, nimmt automatisch an den Verlosungen teil. Auch wer nichts gibt, kann mitmachen, muss sich dann aber für jede Verlosung mit einem Profil auf www.mein-grundeinkommen.de neu anmelden. Im Schnitt werden alle paar Wochen rund 25 Grundeinkommen auf einmal unter den Teilnehmern vergeben. Bisher haben fast 300 000 Mitstreiter mehr als 1100 Grundeinkommen finanziert. Die nächste Verlosung ist am 16. März. Die Gemeinschaft: Um nicht einfach nur Geld zu verlosen, werden auf der genannten Internetseite Profile von Mitstreitern gezeigt, die angeben, was sie mit dem Geld tun würden oder getan haben.

Andere Bewusstsein für Geld entwickelt

Natürlich bringt es viele Vorteile mit sich, ein Jahr lang zusätzlich 1000 Euro zu erhalten. Doch wie nachhaltig ist das? Was hat Anja Wieland damit getan und welche Spuren hat das Grundeinkommen in ihrem Leben hinterlassen? Rund Jahr ist die letzte Zahlung nun her. Merkt sie davon noch etwas? „Insgesamt habe ich eine andere Wertschätzung für Geld entwickelt“, sagt die 47-Jährige, „ein stärkeres Bewusstsein dafür, wofür ich es ausgebe.“

Sie achte nun viel mehr darauf, was sie einkaufe – regional soll es sein, Ressourcen schonen. „Was brauchen wir, um gut leben zu können?“ Das sei zur ausschlaggebenden Frage geworden. Trotz des Geldes habe sie nicht angefangen, in den Tag hineinzuleben und sich mal hier, mal da etwas zu gönnen. Stattdessen habe sie Geld gespendet. „Ich hatte eben mehr als andere. Mir taten 50 oder 100 Euro nicht weh.“

Arbeit wurde wertvoller

Zunächst habe sie sich gefragt, ob sie das Grundeinkommen überhaupt verdient habe. Denn sie zählt sich zur Mittelschicht. Der Umzug habe zwar viel Geld gekostet. „Ich kann aber nicht sagen, dass wir es als Familie wirklich gebraucht hätten. Doch es war eine gute Möglichkeit, dass ich mich austesten konnte. Es hat die Arbeit für mich wertvoller gemacht.“ Damit meint sie, dass sie in Stralsund zunächst eine Stelle antrat, die sie nicht wirklich glücklich machte. Weil kein finanzieller Druck da war, wagte sie erneut einen Wechsel. Nun ist sie in der Stralsunder Beratungsstelle Bela (Jungfernstieg 14) tätig und damit äußerst zufrieden.

Wieland kümmert sich um Personen, meistens Frauen, die häusliche Gewalt erfahren haben. Hier könnte ein Grundeinkommen enorm viel Gutes bewirken, findet sie. „Die Klientinnen befinden sich oftmals nicht nur in emotionaler, sondern auch in finanzieller Abhängigkeit von ihren Partnern.“ Woher sollten auch Reserven kommen, wenn Frauen in toxischen Beziehungen nur für die Kindererziehung da sein sollen, höchstens halbtags arbeiten (dürfen) und dann auch noch jahrelang zu hören bekommen, sie bekämen es sowieso nicht hin, auf eigenen Beinen zu stehen?

Selbstbestimmter leben

„Ein Grundeinkommen von 1000 Euro im Monat würden es leichter machen, sich daraus zu lösen.“ Denn nicht selten seien es kleinere finanzielle Posten, die zusammengenommen eine große Hürde darstellen – das Suchen einer eigenen Wohnung, der Umzug, die Lieferung neuer Möbel fürs Kinderzimmer. Das mag vielleicht erst mal banal klingen, ist es aber nicht. Das Geld könnte auch den Gang in eine Obdachlosigkeit verhindern. „Egal, was ist: Ich habe 1000 Euro. Das gibt viel Sicherheit in so einer Situation“, weiß die Neu-Stralsunderin aus eigener Erfahrung. „Man kann selbstbestimmter leben.“

Anja Wieland vermittelt ihren Klienten vor allem eines: Sie sind nicht alleine. „Ich bewerte oder verurteile sie nicht.“ Sie bespricht mit den Personen die weiteren Schritte, gerne beim Spaziergang, wenn es sein muss auch nach Feierabend am Telefon, begleitet sie zu Ärzten, zur Polizei oder zu Prozessterminen. Menschen, die eh schon genug Probleme haben, würden mit einem Grundeinkommen Sorgen wegen steigender Lebensmittelpreise oder Angst vor der Nebenkostenabrechnung genommen, sagt sie.

„Geld macht nicht alles wieder gut, aber...“

„Ein Grundeinkommen könnte deshalb einen Mehrwert für die Gesellschaft bedeuten. Es kann nicht sein, dass Menschen mehrere Jobs haben müssen, um über die Runden zu kommen. Auch wenn 1000 Euro letztlich nicht viel sind, so hilft es dennoch, sich mehr entfalten zu können“, sagt sie. „Geld macht nicht alles wieder gut. Aber ein bisschen glücklich macht es trotzdem.“

Von Kai Lachmann