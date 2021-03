Was ist aus dem Corona-Hotspot in der Kita Parow geworden?

Stralsund/Parow

Auch wenn sich die Lage an der Corona-Front in Vorpommern-Rügen zuspitzt, weil die Zahlen steigen: Es gibt auch gute Nachrichten. Der Corona-Ausbruch in der Kita Purzelbaum in Parow, der am 11. März bekannt geworden war (die OZ berichtete mehrfach), ist ausgestanden. Vier Erzieher und 16 Kinder waren dort positiv getestet worden. Durch Eltern und Geschwister wuchs die Zahl dann auf 29. Eine Ursache für den plötzlichen Ausbruch konnte nicht festgestellt werden.

Der Hotspot nördlich der Hansestadt ist inzwischen aus der Statistik verschwunden, die Infizierten gelten größtenteils als genesen, bestätigt der Landkreis auf OZ-Anfrage. Und auch die zwei 1. Klassen der Altenpleener Kranich-Grundschule, die durch infizierte Geschwister positive Fälle hatten, haben ihre Quarantäne hinter sich und können jetzt hoffentlich die Osterferien genießen.

Inzidenz im Landkreis liegt bei 67

Insgesamt ist die Lage im Kreis aber besorgniserregend. Zuletzt lag der Inzidenzwert bei 75. Hinzu kommt, dass sich zunehmend Virusvarianten, vor allem die britische, ausbreiten, heißt es aus der Kreisverwaltung. Deshalb wurde auch die Allgemeinverfügung hinsichtlich der Quarantäne von Kontaktpersonen verschärft. „Die Quarantäne kann dann nicht mehr abgekürzt werden. Außerdem muss am Tag 14 ein erneuter Test gemacht werden. Erst wenn der Abstrich negativ ist, wird die Quarantäne beendet“, sagt sie. Außerdem schicke das Gesundheitsamt Kontaktpersonen streng in Quarantäne, so wie das schon beim Ausbruch in der Parower Kita war.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Ines Sommer