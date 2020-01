Wasser wird in Stralsund teurer: Familie zahlt rund 23 Euro mehr

Stralsund

Mit Beginn des neuen Jahres hat die Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft ( Rewa) die bisherigen Entgelte für das Trinkwasser von 1,80 Euro um sieben Cent und das Abwasser um sechs Cent auf 2,46 Euro je Kubikmeter angehoben. Ausgehend vom deutschen Durchschnittsverbrauch von 44 Kubikmetern Wasser pro Kopf und Jahr kommen so auf eine vierköpfige Familie Mehrkosten von etwa 22,88 Euro zu.

Rewa-Geschäftsführer Jürgen Müller betont, dass sich das Unternehmen die Entscheidung zur Preisanhebung nicht leicht gemacht habe: „Erste Überlegungen wurden bereits zu Anfang vergangenen Jahres angestellt. Doch das letzte Geschäftsjahr lief weitgehend gut, so dass wir die Preisanhebung noch ein Stück weit verschieben konnten.“

Grund für Erhöhung sind auch Baukosten und Tarifanpassungen

Für den Entschluss, die Trink- und Abwasserpreise anzuheben, macht er vor allem Mehrkosten geltend, mit denen das Unternehmen in vielen Bereichen konfrontiert ist. „Tarifanpassungen in allen Gewerken, Preissteigerungen bei Kraftstoffen und Energie sowie den Baukosten, die allein im zurückliegenden Zeitraum um bis zu 40 Prozent angezogen haben, lassen uns keine andere Wahl“, sagt der Rewa-Chef.

Gebaut hat die Rewa im zurückliegenden Jahr viel. „Unsere größte und zugleich auch komplizierteste Baustelle war der Tribseer Damm in der Hansestadt“, sagt Müller. Für knapp 1,5 Millionen Euro wurden hier vor der Straßensanierung neue Leitungen für Trink-, Schmutz- und Regenwasser unter die Erde gebracht, teilweise bis in fünf Meter Tiefe. Der Tribseer Damm wird uns auch in diesem Jahr beschäftigen. Hier läuft jetzt der zweite Bauabschnitt an.“

Große Posten im Investitionsprogramm der Rewa waren 2019 unter anderem der Bauabschnitt 5.1 der Großen Parower Straße mit 564 792 Euro, die Fertigstellung der Friedrich-Naumann-Straße, die mit 332 475 Euro zu Buch schlug sowie der zweite Bauabschnitt der Kedingshäger Straße. Hier wurden für 245 689 Euro Abschnitte von Regen- und Schmutzwasserleitungen ersetzt.

Kooperation mit Nordstream 2 AG

Die Kläranlage Stralsund wurde durch die komplette Erneuerung der E-Anlage weiter optimiert und erhielt für 131 000 Euro eine Fällmittelanlage zur besseren Aufbereitung des Abwassers. Hier wurde im August 2019 in einem Kooperationsprojekt mit der Nordstream 2 AG der Bau der dritten Filterstufe für die Abwasserklärung begonnen. Für den Konzern, der die zweite Erdgaspipeline durch die Ostsee verlegt, ist die Vier-Millionen-Investition eine Ausgleichsmaßnahme für Eingriffe in die Natur beim Pipelinebau sowie ein Beitrag zum Gewässerschutz der Ostsee.

„Die neue Filterstufe ist jetzt in den Probebetrieb gegangen und soll im Februar ihre volle Leistung einbringen“, sagt Jürgen Müller. Für die Rewa heißt dies, dem Abwasser der Kläranlage Stralsund werden künftig pro Jahr noch einmal weitere 31 Tonnen nitratgebundener Stickstoff sowie 1,8 Tonnen Phosphor durch die neue Filtration entzogen.

Rewa-Zentrale treibt Digitalisierung voran

Für das Jahr 2020 hat Jürgen Müller 3,25 Millionen Euro für Investitionen auf dem Zettel. Geld, das unter anderem in die Rohrnetzerneuerung in der Hainholzstraße sowie in den Hühnerberg oder in den letzten Bauabschnitt der Großen Parower Straße fließen soll. Das Wasserwerk Lüssow wird die Trinkwasseraufbereitung auf Doppelfiltration umstellen und es sollen zusätzliche Grundwassermessstellen eingerichtet werden.

In der Rewa-Zentrale selbst wird die Digitalisierung weiter vorangebracht. Das Spektrum reicht dabei von der elektronischen Rechnungslegung bis zum grafischen Informationssystem, das einmal alle Medien im Einzugsbereich des Unternehmens erfassen soll. „Daran arbeiten wir gemeinsam mit der IT-Abteilung der SWS Stadtwerke“, sagt der Rewa-Geschäftsführer.

Lesen Sie auch:

Von Jörg Mattern