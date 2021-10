Stralsund

Es kann so bequem sein. Sich im Homeoffice vor dem Computer in die Konferenz einzuschalten spart Zeit, Geld und schont die Umwelt, bevor sich diverse Beteiligte auf dem Weg zum entfernten Treffpunkt machen. Dies haben pandemiebedingt immer mehr Unternehmen für sich entdeckt. Was die einen jedoch als Erleichterung empfinden – schließlich kann man sich viel schneller wieder anderen Aufgaben zuwenden, statt eine Anfahrt einkalkulieren zu müssen – löst bei anderen offenbar Stress aus, wie mir ein Bekannter erklärte.

Eben weil dieser Kommunikationsweg so einfach sei und von den meisten Firmen in den Lockdownzeiten notgedrungen eingerichtet wurde, würde dieser nun auch viel häufiger genutzt. So reiht sich oft ein Webmeeting an das nächste. Dabei sei die Fahrzeit zu einer Konferenz und zurück für den Geschäftsmann oft auch Zeit zum Abschalten gewesen. Auch Mails konnten in dieser Zeit schon beantwortet werden. Wie immer liegt also Fluch und Segen nah beieinander. Und mal ehrlich, gemeinsam an einem Tisch schmeckt der Kaffee doch auch viel besser.

Von Wenke Büssow-Krämer