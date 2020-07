Wegbereiter der Energiewende: Stralsunder Forscher wollen Windstrom in Flaschen nach Bayern bringen

Stralsund

Eine Entwicklung der Stralsunder Hochschule soll die Energiewende im Landkreis Vorpommern-Rügen vorantreiben. Das Institut für Regenerative Energiesysteme (IRES) hat es erstmals geschafft, über eine Umwandlungsanlage Windstrom als Flüssigkeit zu speichern – als Methanol. Diesen „flüssigen Strom“ können die Wissenschaftler jetzt ganz ohne Kabel nach Bayern schicken, per Post, in einfachen Wasserflaschen.

Forscher füllen „ Windstrom “ in Flaschen ab

Davon zapfen die Forscher jetzt täglich mehrere ab – auch um alle Komponenten ihrer Anlage zu testen. Bis zur Inbetriebnahme der Maschine im zweiten Quartal 2020 hätte es jedoch gedauert. Ein Team um Professor Johannes Gulden, Leiter des IRES, und dem Ingenieur Andreas Sklarow hat daran rund vier Jahre geplant, geschweißt und geschraubt. Jetzt gelang ihnen der Durchbruch, die direkte Herstellung von Methanol aus Wasserstoff (H2) und Kohlendioxid (CO2) – und dies gleich im großen Stil. „Das Verfahren war wissenschaftlich bekannt“, sagt Gulden. „Wir haben jetzt aber die Möglichkeit bewiesen, dass die aus Wasserstoff gewonnene Energie ohne kostspielige und aufwendige Pufferspeicherung in Methanol überführt werden kann.“ Damit sei für den Einsatz von Wasserstoff als Energieträger eine große Hürde genommen worden. Unterstützt wurde die HOST bei der Entwicklung von der bse Engineering Leipzig GmbH. „Die Energiewende kann uns gelingen, wenn wir die vorhandenen und teilweise ungenutzten Ressourcen Strom und Kohlendioxid dazu verwenden, in der vorhandenen Infrastruktur fossile Energieträger zu ersetzen“, sagt Christian Schweitzer, der Geschäftsführer der bse Engineering Leipzig GmbH, hoffnungsvoll. In der HyStarter-Wasserstoffregion Rügen-Stralsund, ginge es jetzt darum, weitere Partner für die Technologie zu gewinnen.

Anzeige

Forscher wollen der Wirtschaft das Potential aufzeigen

Professor Johannes Gulden mit dem Bio-Methanol. Früher waren nur kleinen Mengen möglich, in Stralsund produziert man jetzt im großen Stil. Quelle: Kay Steinke

Weitere OZ+ Artikel

Das Verfahren ist an der Hochschule mit der hauseigenen Methanol-Synthese-Anlage gelungen. Täglich wandeln die Forscher nun den selbst gewonnen Strom, es gibt eine Wind- und eine Photovoltaik-Anlage auf dem Campus, in Methanol um. Bis zu zehn Liter sind derzeit innerhalb von rund 24 Stunden möglich. „Drei Tropfen bringen niemanden weiter“, sagt Johannes Gulden. „Deswegen haben wir gleich auf die große Flasche gezielt. Nur so können wir der Wirtschaft zeigen, welches Potential in dieser Methode steckt.“

So funktioniert die Anlage

Und so funktioniert die Anlage: „Die zwei Gase werden im Inneren unter hohem Druck kombiniert“, erklärt Sklarow, der den Rohrbündelreaktor gebaut hat. „Unten kommt dann Methanol und Wasser raus.“ Das Gemisch müsse dann nur noch gefiltert werden. Flüssiges Methanol sei der Energieträger der Zukunft. „Es funktioniert wie Wodka“, sagt Ingenieur Sklarow vereinfacht, der selbst an der HOST studiert hat. „Nur produzieren wir kein Ethanol, sondern Methanol.“ Als zentrale Grundchemikalie der Industrie ist es auch als Kraftstoff für die direkte Verbrennung in Motoren einsetzbar. Deshalb ist die Umwandlungsmöglichkeit von Wasserstoff zu Methanol so wichtig. Power-to-Methanol, wie es in der Fachwelt heißt, hat im Vergleich zu Power-to-Methan ein besseres C-H-Verhältnis, denn immerhin wird auch ein Wasserstoffatom weniger benötigt.

Verfahren nutzt Standortvorteil in Norddeutschland

Trotzdem ist die eigene Anlage nur ein Anfang. Für einen wirtschaftlichen Betrieb müsste sie nicht zehn Liter, sondern gleich mehrere Tonnen Methanol täglich produzieren. Doch sie zeigt eben auch: Der problemlose Einsatz von Wasserstoff als Energieträger ist möglich. Besonders in Norddeutschland könnte dieses Konzept Zukunft haben. „Wir haben hier viel Wind“, sagt Gulden. „Der weht nicht immer und daher müssen wir den Strom speichern.“ An der HOST würden sie dies seit 20 Jahren mit Wasserstoff machen. „Der ist sehr leicht, muss zusammengedrückt werden und hat für Mobilitätsanforderungen keine ausreichende Dichte“, fast Gulden die Nachteile von Wasserstoff zusammen. Deshalb sei Methanol als Speichermedium schon länger im Gespräch gewesen. „Wir machen das jetzt mit regenerativen Energien“, sagt Gulden. Mit grünem Methanol als Grundstoff könnten nicht nur Autos und Schiffe angetrieben werden. Verwendung findet man dafür auch in der Chemie oder der Kosmetikbranche. „Man könnte damit also nicht nur die Energiebranche dekarbonisieren“, sagt Gulden. Heißt: Man könnte mehr Wirtschaftszweige in Richtung eines niedrigeren Umsatzes von Kohlenstoff entwickeln – und so „grüner machen“.

Oder – so Gulden – man nimmt einfach die nun gewonnene Möglichkeit des problemlosen Transports von Energie über Methanol, so dass der in MV produzierte Strom auch in Bayern genutzt werden kann.

Mehr lesen:

Stralsunder Charity Gala „Windflüchter“ fällt 2020 aus

Stralsunder HNO-Arzt Carsten Bödeker zum Top-Mediziner gekürt

Einkaufen ohne Maske in MV: So teuer ist das Bußgeld

Von Kay Steinke