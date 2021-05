Wegen Corona: Stralsunder Segelwoche fällt aus – Ersatztermin im Sommer?

Stralsund

Sie hätte die erste große Veranstaltung ihrer Art in diesem Jahr werden sollen. Doch die 71. Stralsunder Segelwoche vom 2. bis zum 6. Juni 2021 wird abgesagt. Grund ist, dass die seit 18. Mai gültige Fassung der Corona-Landesverordnung eine solche Veranstaltung nicht zulässt. Über Ersatztermin für das traditionsreiche Event am 30. Juli bis 1. August werde kurzfristig entschieden, teilen die Veranstalter mit.

„14 Tage vor dem Start der Veranstaltung wünschten auch viele Interessenten Klarheit und eine Entscheidung“, sagt Wilhelm Petersen, zweiter Vorsitzender des Regattabüros der Stralsunder Segelsportvereine. Er zitiert aus der Verordnung, die keinen Spielraum zulässt: „Der ,Wettkampfbetrieb im Freizeit-, Breiten- und Leistungssport (Sportbetrieb) in allen Sportarten ist untersagt’. Da blieb keine andere Wahl.“

Für die weiteren im Sommer geplanten Segelregatten wie Rügen Rudder (18. und 19. Juni), das Blaue Band vom Strelasund (30 Juli und 1. August) und das Dornbusch Race (21. August), bestehe die Hoffnung und der Wunsch, dass die entsprechenden Beschränkungen aufgehoben werden, führt Petersen aus.

Die Hoffnung ist berechtigt, denn die aktuellen Inzidenz-Werte liegen so tief wie lange nicht. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock meldete am Dienstagabend für Mecklenburg-Vorpommern den Wert 23,5. In Vorpommern-Rügen lag er sogar bei nur 4,5.

Von Kai Lachmann