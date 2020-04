Wegen Corona: Stralsunder Sundschwimmen 2020 abgesagt

Stralsund

Nun ist es amtlich: Das Sundschwimmen wird 2020 nicht stattfinden. Die Veranstalter haben sich am Montagabend zu diesem Schritt entschlossen und allen Teilnehmern eine entsprechende E-Mail geschickt. „Es ist total schade. Aber wir halten uns an die Bestimmungen von Bund und Land“, sagt Ulf Schwarzer, Leiter des Organisationsbüros. „Bei der Menge an Leuten hätten wir nicht garantieren können, dass immer der Mindestabstand eingehalten wird.“ Es sei zudem unklar gewesen, ob alle Sportler und Helfer überhaupt zur Veranstaltung hätten kommen wollen.

Geplant war, dass am 4. Juli rund 1100 Schwimmer den Sund von Altefähr nach Stralsund durchqueren. Eine Strecke von 2,3 Kilometern Länge. Der traditionsreiche Wettbewerb erfreut sich seit 1965 größter Beliebtheit. Nach Öffnung der Anmeldung im Januar waren innerhalb von wenigen Minuten alle Startplätze vergeben.

Anzeige

Startplatz 2021 oder Geld zurück

Wer einen bekommen hat, dem räumen die Veranstalter die Möglichkeit ein, den Startplatz fürs Sundschwimmen 2021 zu behalten. „Wer das nicht möchte, soll uns informieren und die Kontodaten mitteilen. Dann gibt es das Geld zurück“, sichert Schwarzer zu.

Weitere OZ+ Artikel

Die Veranstalter hätte sich gefreut, nachdem in den beiden vergangenen Jahren die Wetterbedingungen schwierig waren, in diesem Jahr endlich wieder einen richtig schönen Wettbewerb auf die Beine zu stellen. Das Sundschwimmen wäre in die 56. Runde gegangen. Ausgefallen ist es bisher erst einmal. „2011 haben wir kurz vor dem Start absagen müssen, weil Wellengang und Strömung zu stark waren“, blickt Schwarzer zurück. Mit seinen Kollegen will der die Zeit bis zum nächsten Sundschwimmen als „kreative Pause“ nutzen.

Handtücher ohne Jahreszahl

Bereits am Montagabend informierte er die Partner, bei denen T-Shirts, Medaillen und Urkunden in Auftrag gegeben werden sollten. „Bei den Handtüchern, die die Teilnehmer von uns bekommen, haben wir noch rechtzeitig verhindern können, dass die Jahreszahl eingenäht wird.“ Nun steht lediglich „56. Sundschwimmen“ darauf. Die Handtücher können also auch im nächsten Jahr ausgegeben werden. Bis dahin werden die Kartons eingelagert.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch:

Von Kai Lachmann