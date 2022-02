Stralsund

Sicher ist sicher. Wegen Unwetterwarnung und Orkangefahr hat der Landkreis Vorpommern-Rügen nun reagiert. Das Zelt am Strelapark, in dem seit Wochen geimpft wird, wird geschlossen. Die Spritze mit Biontech und Co. kann man sich aber trotzdem abholen. Die Impftermine des Impfstützpunktes am Strelapark in Stralsund werden nur verlegt.

Ab Donnerstag kein Impfen mehr im Zelt

„Die am Donnerstag, Freitag und Montag geplanten Termine im Zelt sowie das Impfen ohne Termin finden aufgrund der Unwetterwarnungen für den Landkreis Vorpommern-Rügen jetzt im Impfstützpunkt in der Rostocker Chaussee 110 in Stralsund statt“, heißt es aus der Kreisverwaltung in Stralsund.

Ab Dienstag, dem 22. Februar 2022, werden geplante Impftermine und das Impfen ohne Termin voraussichtlich wieder im Zelt des Impfstützpunktes am Strelapark in Stralsund stattfinden. Die weiteren Impfangebote in den Impfstützpunkten Bergen, Grimmen und Ribnitz-Damgarten sowie in den Ämtern und Gemeinden des Landkreises Vorpommern-Rügen finden wie geplant statt.

Übersicht der Impfangebote

