Stralsund

Treppensingen, Weihnachtsbäume in den Eingangshallen: An den Stralsunder Schulen gibt es verschiedene Traditionen, das nahende Fest und das Jahresende zu feiern. Eine feste Größe sind oft Weihnachtskonzerte. So bringen Schüler des Schulzentrums am Sund traditionell die Heilgeistkirche zum Klingen, während die Mädchen und Jungen des Hansa-Gymnasiums die Aula in einen Konzertsaal verwandeln.

„Bei sommerlichen Temperaturen, nämlich zum Schuljahresbeginn, haben wir mit den ersten Proben angefangen“, sagt Friederike Ullmann, Musiklehrerin am Hansa-Gymnasium. Auf der Bühne geben sich viele Akteure sozusagen das Mikrofon in die Hand. Während das erste Konzert bereits gestern Abend stattgefunden hat, werden heute Abend alle Musiker noch einmal zu erleben sein. Unter anderem die Chöre der Klassenstufen 9/10, 11 und 12.

Als Instrumentalist erklingt durch Arsham Arasteh am Klavier mit dem Stück Gymnopédie No. 1 von Erik Satie ein Moment von Ruhe und Besinnlichkeit. Im Kontrast dazu zeigen Lüder, Jesper und Joost Witstruck viel Temperament mit dem Stück „Libertango“, arrangiert für zwei Trompeten und Klavier. Das Streichquartett spielt das altbekannte „Jingle Bells“ im neuen Gewand und auch das Vokalensemble greift dieses Lied in ihrem „Jingle Bells Swing“ auf. Das Querflötentrio unter der Leitung der Musikschullehrerin Annette Held bereichert ebenfalls das Konzert. Ganz viel Gefühl und Soul in den Stimmen hat das Vokalquartett Klasse 10. Sie sorgen mit „People help the People“ und dem Duett „You were good to me“ sicherlich für die eine oder andere Gänsehaut.

„Ganz intensiv haben wir uns im Probenlager in Burg Stargard auf das Konzert vorbereitet“, sagt Friederike Ullmann. Für Schüler und Lehrer eine schöne Zeit. „Diese Tage haben uns als Gruppe unglaublich zusammengeschweißt“, sagt Pauline Grabe aus der 11. Klasse und Celine Ney ergänzt: „Ich liebe es, im Chor zu singen, mal lernt die Leute besser kennen, man kommt zusammen und es herrscht eine Art Gemeinschaftsgefühl.“ Emy Pries ergänzt: „Das Schönste sind die Proben, dass wir mit einem festen Ziel vor Augen gemeinsam arbeiten und am Tag des Auftritts das Gefühl von Teamgeist, Vorfreude und Spannung teilen.“

Schüler des gymnasialen Schulteils des Schulzentrums am Sund beim Weihnachtskonzert 2018 in der Heilgeistkirche. Quelle: Claudia Lukas

Am 19. Dezember werden Besucher in die Heilgeistkirche eingeladen, um beim Weihnachtskonzert des Schulzentrums am Sund dabei zu sein. Intensiv darauf vorbereiten werden sich die Beteiligten in den kommenden Tagen. Anstatt die Schulbank zu drücken, legen sich die Nachwuchsmusiker richtig ins Zeug, um ihre Performance am Donnerstag so glatt wie möglich laufen zu lassen. Doch nicht nur die Chöre unter der Leitung von Sigrid Palm und Tobias Leyh werden musizieren, sondern auch die Schulbands der unterschiedlichen Klassenstufen werden die Kirche rocken. „Ich finde am Chorsingen schön, dass untereinander so ein entspanntes Klima herrscht“, sagt Emely Horn (15) und ihre Freundin Nele Volksdorf (14) stimmt ihr zu: „Es ist toll, wenn man unter den Leuten weihnachtliche Stimmung verbreiten kann.“ Und das werden die Stralsunder Nachwuchsmusiker mit Sicherheit schaffen.

* Eva Hoffmann (14) besucht das Schulzentrum am Sund

Von Miriam Weber und Eva Hoffmann*