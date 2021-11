Die ersten Weihnachtsmärkte in MV laden zum Glühweintrinken und Schlendern ein. Doch ab sofort verschärft das Land die Corona-Regeln. Ein Besuch ist nur noch unter 2G-Bedingungen möglich. Leider kommt es deshalb vermehrt zu Absagen. Wo trotzdem noch Weihnachtsmärkte wann genau im Nordosten öffnen. (Stand: 29. November)

Weihnachtsmärkte in MV: Wo sie trotz 2G-Regel stattfinden – und wo sie abgesagt sind

