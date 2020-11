Stralsund

Es ist der vernünftige und logische Weg, dass auch in Stralsund der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr abgesagt wird. Angesichts steigender Infektionszahlen rechtfertigt nichts einen Adventsmarkt, bei dem es vor allem darum geht, in glühweingeschwängerter Runde zusammen zu stehen und mit zunehmendem Alkoholgenuss geselliger und distanzloser zu werden, oder dicht an dicht über die Eisbahn zu schlittern. Zumal wenn bis mindestens Ende November Theater, Museen und andere Veranstaltungsorte mit durchaus funktionierenden Hygienekonzepten schließen mussten.

Der nächste Weihnachtsmarkt wird umso schöner

Ja, es fehlt etwas in der Vorweihnachtszeit, wenn es keine Eisbahn für die Jüngeren und keinen gemütlichen Markt im Rathauskeller geben wird. Und trotzdem: Vielleicht ist genau das der richtige Weg, um das Weihnachtsfest dann mit den Lieben zu verbringen.

Contra: Angst, dass die Stimmung kippt

Und dafür verzichte ich in diesem Jahr gern einmal auf Trubel und Menschenmassen und hoffe viel mehr auf Besinnlichkeit – und darauf, dass so im kommenden Jahr ein Stück Normalität zurückkehrt und mit ihr wieder ein Weihnachtsmarkt, wie wir ihn kennen.

Von Miriam Weber