Rostock

Der größte Weihnachtsmarkt des Landes – er kann trotz steigender Corona-Zahlen im Land stattfinden. Aber: Rostock führt nach den neuen Corona-Beschlüssen von Bundestag und Ministerpräsidenten-Konferenz deutlich strengere Regeln für die Freiluft-Großveranstaltung ein.

Karussell fahren oder Glühwein trinken ist nur mit einem Bändchen möglich. Und: Die Hansestadt führt wieder die Maskenpflicht in der Innenstadt ein.

Auch die anderen großen Weihnachtsmärkte in MV können vorerst stattfinden. Die genauen Regeln in Stralsund oder auch in Greifswald sollen allerdings erst Anfang der nächsten Woche bekanntgegeben werden.

Glühwein nur mit Bändchen

Nach OZ-Informationen stand in Rostock zuletzt sogar eine Absage des Weihnachtsmarktes zur Debatte. „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, so der Rostocker Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) im OZ-Live-Interview. Inzidenzwerte über 240 und dann darf gefeiert werden – ja, das sei ein Stück weit ein Widerspruch. „Aber es gibt bei vielen Menschen auch den dringenden Wunsch nach einem Mindestmaß an Normalität. Wir wollen es deshalb versuchen – zunächst unter 3G-Bedingungen.“

Auf dem Weihnachtsmarkt – also zum Beispiel entlang der Kröpeliner Straße, aber auch am Alten Strom in Warnemünde – führt Rostock eine Maskenpflicht ein. Und: An fünf Kontrollstellen müssen sich Besucher eine Bestätigung holen, dass sie aktuell getestet, genesen oder vollständig geimpft sind. Bockhahn: „Die Besucher bekommen dann ein Bändchen. Nur damit kann ich an die Buden und Karussells gehen.“ Immerhin: Glühwein ist erlaubt!

Ausnahmen für Kinder

Die Hansestadt will das streng kontrollieren: „Die Schausteller wissen, dass sie nur Gäste mit Bändchen bedienen dürfen. Wer erwischt wird, dass er dagegen verstößt, erhält zunächst die gelbe Karte. Beim zweiten Verstoß gibt es Rot – und der Stand muss abgebaut werden.“ Sollte in den kommenden Tagen landesweit die 2G-Regel für Freizeitveranstaltungen gelten, werde auch Rostock verschärfen. „Wir starten aber mit 3G am Montag.“

Im Karussell-Bereich an der Fischbastion gelten die gleichen Bedingungen. Das Areal ist sogar eingezäunt. „Für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ist ebenfalls ein Test nötig. Darunter ist ein Test nur nötig, wenn die Kinder nicht regelmäßig in der Schule getestet werden.“ Kinder unter sechs Jahren sind von den Regeln ausgenommen.

Wismar, Greifswald, Stralsund: Märkte finden statt

Nicht nur in Rostock soll trotz der strengeren Regeln aus Berlin und Schwerin gefeiert werden: In Bad Doberan wird am 4. Dezember der Weihnachtsmarkt „Heiliger Bim Bam“ stattfinden. In Stralsund öffnet der Weihnachtsmarkt am kommenden Montag. „Wir halten uns zu jeder Zeit an die aktuell geltenden Vorgaben des Landes“, versichert Stadtsprecher Peter Koslik. Welche genau das sein werden, will die Stadt Anfang der Woche mitteilen. Auch Greifswald sagt seinen Weihnachtsmarkt nicht ab, will am Montag die Regeln bekanntgeben.

„In Wismar planen wir einen offenen Markt. Kein 2G, kein 3G. Wir haben noch keine anderen Vorschriften bekommen“, sagt Betreiberin Dörte Schmidt. „Wir haben aber viel Platz zwischen den Ständen und Attraktionen.“ Im Ostseebad Kühlungsborn findet der Weihnachtsmarkt am 27. und 28. November im Konzertgarten West statt. Bei der Veranstaltung wird die 2G-Regel gelten.

Von Andreas Meyer