Stralsunder Weihnachtsmarkt: So schön war die Eröffnung

In der Adventszeit wird auf den drei Märkten jeden Tag etwas geboten. Diese Veranstaltungen sind allerdings einmalig:

Exklusiv am zweiten Adventswochenende öffnet in der Kirche St. Nikolai der Adventsmarkt. Am Samstag um elf Uhr eröffnet Pastor Mahnke gemeinsam mit den Sundstädter Musikanten das Programm. Interessierte Besucher können sich danach von Kindern die Kirche zeigen lassen, Weihnachten auf den Altären oder die Bastelstube entdecken und Gospel- oder Bachchor lauschen. Um 18 Uhr läutet die Erteilung des Abendsegens mit Bläsermusik das Ende des ersten Tages ein. Am Sonntag bietet sich von 11.30 Uhr bis 15 Uhr nach dem Gottesdienst die letzte Gelegenheit für einen Besuch. Um 12 Uhr laden Matthias Pech und Annette Huth noch einmal zu „Orgelmusik & Wort: Der andere Advent“.

Im Rathaus wird es musikalisch. Am Samstag, 30. November, präsentiert die Stralsunder Singakademie in den Rathausarkarden ab 16 Uhr Weihnachtslieder. Freunde maritimer Weihnacht sollten sich den 13. Dezember vormerken: Um 16 Uhr treten "De Prohner Hafengäng" im Rathauskeller auf.

In der dritten Marktwoche können kleine Bastler sich voll austoben. Das Team des Stadtteilzentrums Knieper West hilft am 12. Dezember um 16 Uhr in der Kinderecke des Rathauskellers beim Weihnachtsbasteln. Am 14. Dezember ist dort um 13 Uhr der LEO Club zum Basteln zu Gast.

Am Freitag, 20.12., wird kurz vor dem Ende des Weihnachtsmarktes noch einmal ausgiebig gefeiert. Ab 18 Uhr heißt es "Coole" Party auf der Eisbahn des Alten Marktes.