Weihnachtsmarkt Stralsund: Corona-Regeln, Öffnungszeiten, Testzentren – Was Besucher wissen sollten

Der Stralsunder Weihnachtsmarkt geht vermutlich in sein letztes Wochenende. Seit Beginn haben sich die Regeln für Besucher mehrfach geändert. Was aktuell (11. Dezember) gilt, wie das Hygienekonzept funktioniert, welche Parkmöglichkeiten es gibt und wann die nahen Testzentren öffnen, lesen Sie in diesem Beitrag.