Zahlreiche Stralsunder vergnügten sich in den vergangenen Tagen auf dem Stralsunder Weihnachtsmarkt. Zwar durften seit dem 25. November offiziell nur noch Genesene und Geimpfte in den Genuss von Langos, Mutzen, Holunderglühwein und Co. kommen, dennoch war es besonders am Wochenende rappelvoll an der Eisbahn auf dem Alten Markt oder zwischen den Fahrgeschäften auf dem Neuen Markt.

Bei einem Besuch fällt schnell ins Auge: Kaum ein Gast trägt eine Schutzmaske, Absperrungen für Ungeimpfte gibt es nicht und zu Hochzeiten wie am Freitagabend ist der Mindestabstand nicht realisierbar.

Unzureichende Kontrollen, Kritik am Hygienekonzept

Die Kontrollen wurden vom Betreiber, der SWS Stadtwerke Stralsund GmbH, größtenteils auf die Schausteller abgewälzt. Die Mutzenbäcker und Händler sind bemüht, damit der Weihnachtsmarkt offen bleiben kann. In den letzten Tagen haben sie nach 2G-Regel bereits Impf- und Genesenen-Zertifikate direkt am Stand von den Besuchern abgefragt. Ähnlich werden sie nun auch ab Mittwoch mit „2G plus“ umgehen – wenn zusätzlich ein tagesaktueller Corona-Schnelltest notwendig ist.

Kunden sind von Corona-Regeln genervt

Mandy Kühnert von der Glühwein-Hütte auf dem Neuen Markt bleibt immer freundlich, wenn sie ihre Kundschaft auf die Corona-Regeln hinweist. Für ihre Chefin Steffi Berger-Peters ist es selbstverständlich, dass sie und ihre Mitarbeiter sich an die Vorschriften halten.

Dennoch: Die Kunden sind genervt, weil sie es nicht verstehen, dass diese Verordnung auch unter freiem Himmel gilt. „Wir geben uns wirklich große Mühe, alle Hygieneregeln einzuhalten, aber unsere Gäste sehen das offensichtlich anders und finden die zusätzliche Testerei zu aufwendig“, sagt Steffi Berger-Peters. „Dann bleiben sie deshalb lieber weg.“

Hygiene-Konzept hat bedenkliche Lücken

Wie lange der Weihnachtsmarkt wirklich aufbleiben kann, ist zum landesweiten Start von „2G plus“ noch unklar. Die Schausteller sorgen sich um die Wirtschaftlichkeit, zudem häuft sich die Kritik am Hygiene-Konzept des Betreibers – denn dieses existiert offenbar nur auf dem Papier. Bedenkliche Lücken zeigt Rolf Martens (Grüne) auf. „Ich habe es am Freitagabend getestet. Mein Ergebnis ist negativ. Am Alten Markt standen alle an den Ständen eng gedrängt, die wenigsten mit Maske. Auch am Neuen Markt alles voll, kaum Masken zu sehen“, beschreibt er. „Eine Verkäuferin wollte mein Impfzertifikat sehen, ich bekam den Kontrollstempel auf die Hand und habe drei kandierte Liebesäpfel gekauft. Diese gab ich an meinen Sohn, meine Tochter und deren Freundin weiter, die direkt bei mir standen. Ihren Impfstatus hat niemand abgefragt. Schnell weg, zurück in Richtung Rathaus“, so Martens.

Auch Ungeimpfte haben offenbar Zugang zum Weihnachtsmarkt

An einem Glühweinstand kaufte Martens dort vier Getränke. „Dazu habe ich nur meinen Stempel vorzeigen müssen, die vollen Gläser habe ich nach hinten durchgereicht.“ Sein Fazit: „Freier Zugang ins Gedränge, dabei keine Kontrollen. Ein Stempel reicht, um eine Gruppe mit Liebesäpfeln und Getränken zu versorgen.“ So hätten auch Ungeimpfte Zugang zum Weihnachtsmarkt. Das Stempelmotiv am Freitagabend: „Ein kleiner Stern, ein Kinderstempel, wie es sie auch für kleines Geld im Schreibwarenhandel gibt“, sagt Martens. „Nein, das ist nicht lustig, das ist fahrlässig. Wer hat sich nur dieses ,Sicherheitskonzept’ ausgedacht?“

Was ab Dezember auf dem Weihnachtsmarkt gilt Zutritt Alter Markt, Neuer Markt und Rathauskeller nur mit „2G plus“ – also geimpft, genesen und dazu ein tagesaktueller Schnelltest. 2G-plus-Regelwird von Schaustellern an der Bude geprüft, danach bekommt jeder Gast einen Stempel, der auch an anderen Buden gilt. Kinder unter 7Jahren benötigen keine Nachweise. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre benötigen lediglich einen tagesaktuellen Test. Dies gilt ebenso für Schwangere und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Personen mit akuten Atemwegserkrankungen ist der Zutritt nicht gestattet, sofern nicht durch ein ärztliches Attest nachgewiesen wird, dass keine COVID-19-Erkrankung vorliegt. Der Mindestabstandvon 1,50 m zu anderen Personen ist einzuhalten, ausgenommen zwischen Angehörigen eines Hausstandes und Begleitpersonen Pflegebedürftiger. Maskenpflicht im Außenbereich:Es besteht auch im Außenbereich für die Besucher die Pflicht, eine Mund-Nase-Abdeckung (medizinische Maske oder FFP2-Maske) zu tragen, wobei Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sowie Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen können, hiervon ausgenommen sind.

Ann Christin von Allwörden (CDU): „Brauchen dringend mehr Testkapazitäten“

Kritik am Konzept kommt auch aus den Reihen der CDU. „Kontrolliert wird es null“, sagt Ann Christin von Allwörden. „Masken werden von kaum jemandem getragen, obwohl Maskenpflicht besteht. Man kann also sagen, dass auf dem Weihnachtsmarkt eigentlich gar nichts gilt. Rein praktisch. Alle machen, wie sie wollen.“

Die CDU-Landtagsabgeordnete lobt dabei einerseits das Engagement von Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU), weil er den Weihnachtsmarkt ermöglich hätte, dennoch übt sie deutliche Kritik an den Stralsunder Besuchern, die mit der Eigenverantwortung offenbar nicht umgehen können. Einige würden laut von Allwörden sogar damit „prahlen, einen Weg gefunden zu haben, die Regeln zu umgehen“. Aus ihrer Sicht droht das 2G-plus-Prinzip zu scheitern. Für den Rathauskeller galt es bereits. Für den Besuch stand von Allwörden eine Stunde am Testzentrum an – im Nieselregen. „Die Beschäftigen im Container schuften im Akkord“, sagt sie. „Etwas essen oder ein Toilettengang war nach sechs Stunden testen nicht drin“, konnte sie in Erfahrung bringen. „Wenn in diesem Maße Tests gefordert werden, dann müssen dafür auch die Kapazitäten her“, fordert sie in Richtung Landesregierung.

OZ-Leser: Verärgert über rasche Änderungen

Auch viele OZ-Leser bewerten die Situation äußerst kritisch. „Was ein Hin und Her“, kommentiert Maria Witt zu den verwirrenden 2G-Regeln. „Allmählich wird es einem echt zu kindisch“, sagt Steffi Höft. „Bei dem Hin und Her hat doch keiner mehr Bock, überhaupt auf den Weihnachtsmarkt zu gehen.“ Dem widerspricht jedoch Michaela Hahn. „Also Freitag hatten da ’ne Menge Leute Bock drauf. War gut besucht und gute Laune. Das Konzept mit dem Vorzeigen der Impfnachweise funktioniert auch. Alle ziehen an einem Strang, damit es klappt!“, ist ihr Eindruck.

Freut euch, dass es den Markt noch gibt

„Nicht aufregen“, sagt Frank Skaletz. „Einfach freuen, dass im Gegensatz zu manch anderen Orten in Deutschland der Weihnachtsmarkt in Stralsund noch offen ist. Fragt euch lieber, warum sich jetzt plötzlich so viele impfen lassen. Hätten es diese vor zwei Monaten gemacht, würde es in vielen Bundesländern jetzt anders bzw. besser aussehen.“

