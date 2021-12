Weihnachtsmarkt Stralsund: So schön war das vielleicht letzte Wochenende

Stralsund

Auf dem Stralsunder Weihnachtsmarkt war am Wochenende viel los. „Wir hatten sogar Kunden aus Neubrandenburg und Rostock“, bestätigt Klaus Hofmann aus Klein Kedingshagen, Oberstabsbootsmann von der Heimatschutzkompanie MV. Mit vier Kameraden – alles Reservisten – hat er den Glühweinstand der Marinetechnikschule (MTS) betreut. „Ohne 2G-plus wären es jedoch mehr Besucher gewesen. Durch diese Regel hat der ganze Weihnachtsmarkt Besucher verloren.“ Denn trotz der vier Testzentren direkt am Neuen und Alten Markt wäre der Andrang zu groß gewesen. „Einige standen länger als eine Stunde an“, sagt Hofmann.

Vorpommern-Rügen kurz vor Corona-Warnstufe „Rot plus“

Dennoch waren die Soldaten froh, dass sie am Wochenende noch Glühwein, Kinderpunsch und Suppe für den guten Zweck verkaufen konnten – denn der Weihnachtsmarkt neigt sich dem Ende entgegen. „Wir haben uns schon mit dem Kommandeur abgestimmt. Wenn Warnstufe ‚Rot plus‘ kommt, müssen wir zumachen.“ Laut Landratsamt Vorpommern-Rügen könnte dies bereits am Dienstag der Fall sein. Denn am Sonntagabend stand die Warnampel im Ostsee-Kreis den siebten Tag in Folge auf „Rot“. Am Montag soll im Landratsamt nun entschieden werden – ob eine Notlage vorliegt, danach könnte die entsprechende Verordnung erlassen werden.

Soldaten haben Glühwein auf Kommission gekauft

Blasorchester Prohn am Stand der Marine-Technik-Schule (MTS). Quelle: Christian Rödel

Doch was wird dann aus dem Glühwein? „Wir haben diesen auf Kommission gekauft und können ihn also teilweise zurückgeben“, sagt Hofmann. Die Truppe denkt aber auch über ein Sonderangebot nach. „Kauf zwei, bekomm drei“, sagt Hofmann. Damit wäre das Büdchen am letzten Tag vermutlich noch mal richtig voll – ähnlich wie am Samstagabend. Denn dort war richtig Bambule am Büdchen. Die Soldaten bekamen bei der Spendenaktion nicht nur Unterstützung von der Stralsunder Stadtwache, sondern die Prohner Blaskapelle spielte ebenfalls noch groß auf – mit weihnachtlicher Musik.

Höögvein-Klappe auf Alten Markt eröffnet

Fabian Schwabe von Schluck & Happen. Hier wird der lettische Glühwein nun auch in Flaschen verkauft. Quelle: Christian Rödel

Auch bei den OZ-Glühweintest-Siegern von Schluck & Happen war am Wochenende einiges los. Neben alkoholfreiem Punsch schenkten sie den Besuchern köstlichen „Höögvein“ aus Lettland ein – mit mehr oder weniger starkem Schuss. Vorsorglich zur möglichen Schließung eröffneten sie bereits am Donnerstag eine Höögvein-Klappe im Eingangsbereich der „Kaffebar“ am Alten Markt. „Wir verkaufen den Höögvein jetzt auch in gläsernen Milchflaschen, damit sich die Leute den lettischen Glühwein auch zu Hause warm machen können“, so Fabian Schwabe, der hofft, dass nicht noch eine Verordnung kommt, die den Alkoholausschank komplett verbietet. Dann müssten die Macher von Schluck & Happen auch dieses Konzept wieder eindampfen.

Traktoren fuhren geschmückt durch Stralsund

Für den Freitagabend hatten sich Landwirte aus dem Stralsunder Umland eine besondere Aktion ausgedacht, die künftig auch noch größer werden soll. Mit neun Traktoren, die bunt und weihnachtlich geschmückt waren, veranstalteten sie einen Traktoren-Flashmob auf dem Stralsunder Busbahnhof. Rund 100 Schaulustige bewunderten die Gefährte, bevor die Landwirte zu einer Lichterfahrt durch die Hansestadt aufbrachen. Besonders die zahlreichen Kinder waren begeistert – ganz zur Freude von Veranstalter Mathias Zeitke aus Lüssow. „Genau darum ging es uns“, sagt Zeitke, der die sogenannten Lichterfahrten aus Kanada kennt – und nun nach Stralsund importiert hat. In Kanada hat er 15 Jahre gelebt. „Dort wird das Weihnachtsfest mit großen Umzügen eingeläutet“, erklärt Zeitke. „Da machen nicht nur Landwirte mit, sondern auch Händler und Vereine.“

Wird der Weihnachtsmarkt 2022 mit einer Lichterfahrt eröffnet?

Weihnachtlich geschmückte Traktoren in Stralsund. Quelle: Kay Steinke

Die Lichterfahrt fand zum zweiten Mal statt. Die Idee dafür hatte Zeitke 2020, als die Adventszeit wegen der Pandemie noch trister war. „Damals war alles dicht. Wir wollten ein Zeichen der Hoffnung für die Kinder setzen.“ Nun soll die Lichterfahrt unabhängig von der pandemischen Lage weiter wachsen. Laut Zeitke hätte die Hansestadt bereits Interesse signalisiert, die Landwirte zu unterstützen. „Vielleicht können wir mit einer Parade 2022 sogar den Weihnachtsmarkt eröffnen“, kommt der Landwirt ins Schwärmen.

Von Kay Steinke