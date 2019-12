Flemendorf

Klein, aber fein ist der Weihnachtsmarkt in der Gemeinde Groß Kordshagen jedes Jahr. Heute Nachmittag wird dazu ab 16 Uhr aufs Gelände der Feuerwehr eingeladen. Um 17 Uhr wird eine Zumba-Gruppe mit Barther Kindern einen Tanz, der zur Adventszeit passt, aufführen. Und die Kids der Gemeinde sollen zum Mitmachen animiert werden.

Anschließend schaut der Weihnachtsmann in Flemendorf vorbei. Diesmal kommt er zu Fuß und hat kleine Überraschungen dabei. Die Kinder des Dorfes, die unbedingt selbst etwas verkaufen wollen, bieten selbst geschmierte Schmalzstullen an. „Der Erlös soll der Kinder- und Jugendarbeit zu Gute kommen. So kann man wenigstens mal Bälle kaufen oder anderes, was die Kinder sich wünschen“, sagt Bürgermeister Siegfried Krüger und lädt nicht nur die Einwohner, sondern auch Besucher herzlich zu dem kleinen Markt ein.

Die allseits beliebte Rauchwurst wird ebenso angeboten wie Bratwurst, Kartoffelpuffer und Bratäpfel. Und natürlich gibt’s auch Glühwein und heiße Schokolade. Nebenbei wird natürlich für weihnachtliche Musik gesorgt.

Von Ines Sommer