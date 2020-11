Stralsund

Was viele schon befürchtet hatten und doch nicht glauben wollten, ist nun eingetreten. Am Dienstagnachmittag um 17 Uhr hat die Stadtverwaltung den 2020er-Weihnachtsmarkt in Stralsund abgesagt. Groß ist der Sturm der Entrüstung. Allein 170 Kommentare sind unter der Meldung auf der OZ-Facebook-Seite zu lesen.

Schausteller kämpfen ums wirtschaftliche Überleben

Viele der Schausteller trifft die Absage wie ein Schock. Dabei hatten sie das natürlich befürchtet. „Seit dem letzten Weihnachtsmarkt haben wir keine Einnahmen mehr“, sagt Marco Holz (32), der bereits in der fünften Generation auf dem Stralsunder Weihnachtsmarkt aktiv ist.

Anzeige

Seine Familie bietet unter anderem Entenangeln, Losbude und Schießstand an. Sein Vater, Thomas Holz, erfreut seit Jahren die Kinder mit dem Riesenrad auf dem Neuen Markt. „Es ist wie ein Kartenhaus. Im Juli haben wir noch auf das Weihnachtsgeschäft gehofft, doch auch das ist nun weggebrochen.“

Pro-Kommentar: Das ist der vernünftige Weg

Contra-Kommentar: Angst, dass die Stimmung kippt

Die Absage des Weihnachtsmarktes ist für alle Schausteller eine Katastrophe. Holz hofft dabei auf die Politik, die seiner Branche bisher aber eher nicht geholfen hat. „Ja, es gibt Hilfen. Aber 75 Prozent vom Umsatz bringen uns nichts. Eine Übernahme von 75 Prozent der Kosten würde weiterhelfen.“

Zum wirtschaftlichen Überleben hätten September, Oktober und auch November zu wenige Geschäftstage. „Es wäre so schön, wenn wir im Dezember wieder unsere eigenen Brötchen verdienen könnten. Natürlich geht das nur, wenn die Fallzahlen das zulassen“, sagt er. „Auch die Idee von Pop-Up-Stores reicht zum Überleben nicht.“

Schluck und Happen will es mit Pop-Up-Bar versuchen

Dies wollen die Sieger des letzten OZ-Glühweintestes jedoch wenigstens versuchen. „Bereits in den vergangenen Wochen haben wir uns mit der Absage des Weihnachtsmarktes beschäftigt“, sagt Alexander Brauch, Gesellschafter der Fest GbR, unter der „Schluck und Happen“ läuft. „Es ist eine Situation, die wirtschaftlich für Veranstaltungsunternehmen wie uns eine große Herausforderung darstellt. Es braucht eine Alternative.“ Deswegen würden sie demnächst eine „Pop-Up Höögvein-Bar, ein temporärer Verkaufsstand, auf dem Alten Markt eröffnen.

Adomeit : Den Kindern wird die Eisbahn fehlen

Doch auch direkt in der Stadt schlagen die Wellen hoch. „Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich bin so sauer. Und damit stehe ich nicht alleine, vielen haben mich schon angesprochen. Das war doch nun die einzige Freude, der einzige Lichtblick, der den Leuten geblieben ist“, schimpft Michael Adomeit, der als Einzelabgeordneter in der Bürgerschaft sitzt.

Lesen Sie auch: Corona-Rekord bei Ansteckungen in MV – Inzidenz in einem Landkreis steigt über 80

„Ich bin jetzt 63 Jahre alt, dass es keinen Weihnachtsmarkt gibt, habe ich noch nie erlebt. Ich denke auch an die Enttäuschung der Kinder, die sich schon auf die Eisbahn gefreut haben. Die sind doch mit den Bedingungen in Schule und Kita schon gestraft genug“.

Eine Katastrophe für die Innenstadthändler

Er verstehe nicht, warum man nicht noch drei Wochen abgewartet habe. „Wir haben keine Hotspots, und man hätte die Zahlen abwarten müssen. Jetzt greift man schon vor. Ganz ehrlich: Ich fühle mich als Leibeigener der Politik, wo bleibt denn unsere Freiheit? Die machen so lange, bis die Stimmung kippt“, so Adomeit und will sich gar nicht die Folgen für die Innenstadt-Händler ausmalen. „Das ist eine Katastrophe. Am besten, die stellen schon mal alle ein schwarzes Holzkreuz vor ihren Laden.“

BfS: Dringlichkeitsantrag in der Bürgerschaft

Auch bei „Bürger für Stralsund“(BfS) ist man traurig, dass das weihnachtliche Treiben abgesagt ist. „Es ist schlimm, dass wir so im Zwang der großen Politik stehen“, sagt Michael Philippen, Vorsitzender der BfS-Bürgerschaftsfraktion, und schiebt hinterher: „Was wird denn nun aus den Innenstadt-Händlern, jetzt wo die Touristen weg sind?“ Außerdem ärgere er sich darüber, dass man die Entscheidung des Oberbürgermeisters aus der OZ erfahren habe.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Philippen hätte sich eine direkte Info gewünscht. „Wir überlegen jetzt, ob wir in der Bürgerschaftssitzung noch einen Dringlichkeitsantrag stellen, um den Stralsundern wenigstens eine abgespeckte Version zu ermöglichen.“ Michael Adomeit weiß schon, dass er das unterstützen würde.

SPD : Was ist das Alternativprogramm?

„Mit der Absage des Weihnachtsmarktes in seiner bisherigen Form habe ich gerechnet. Aber mir fehlt jetzt die Information, was es stattdessen geben soll. Und das Ganze hätte in der Bürgerschaft erfolgen müssen. Nicht zwischen Tür und Angel. Es kann doch nicht sein, dass wir wieder übergangenen werden“, ärgert sich Ute Bartel. Die SPD-Fraktionsvorsitzende bedauert zudem, dass man nun nicht sehen könne, wie die Stadtwerke den Markt über die Bühne bringen.

„Damit steht ja dann auch die Frage: Was machen wir im nächsten Jahr? Wir haben das Thema auf jeden Fall im nächsten Kulturausschuss auf der Tagesordnung“, sagt sie und schiebt hinterher: „Da können wir ja dann auch über eine Alternativprogramm für den Weihnachtsmarkt reden, an das offenbar bisher nicht gedacht wurde. Dass wir sowas trotz Corona können, haben wir mit den Wallensteintagen im Sommer bewiesen“, findet Ute Bartel.

Enttäuschung beim Veranstalter

Doch Pläne, etwa kleinere, vielleicht zeitlich begrenzte Märkte als Alternative zu organisieren, gibt es derzeit bei den Stralsunder Stadtwerken nicht. Natürlich „sind auch wir sehr enttäuscht, dass unser Stralsunder Weihnachtsmarkt aufgrund der vom Land erlassenen Verordnung nicht stattfinden darf. Zumal wir als Stadtwerke zum ersten Mal und mit großer Freude die Planung und Durchführung des Weihnachtsmarktes übernommen haben.

Bis zuletzt wurde auch an Alternativen und einem angepassten Hygienekonzept gearbeitet“, heißt es auf Anfrage der OZ. Rechtliche Schritte gegen die Entscheidung ziehe der Veranstalter nicht in Erwägung. Viel mehr denke man jetzt gemeinsam mit der Hansestadt darüber nach, wie man „rechtskonform weihnachtliches Ambiente in die Altstadt und zu den Stralsundern bringen“ könne.

Chefarzt Klempien : „Wir müssen uns bis zur Impfung retten“

Ingo Klempien, Chefarzt für Hygiene am Helios Hanseklinikum, hat die Absage kommen sehen. „Der Weihnachtsmarkt darf per Gesetzt nicht stattfinden. Diese Entscheidung hat uns die Landesregierung abgenommen. Aber auch sonst ist ein Hygienekonzept mit Abstand halten und Alltagsmaske bei Glühwein und Mutzen nicht umsetzbar“, sagt er. Sechs Patienten hätten sie bereits in der Klinik, die Tendenz sei steigend. Denn viele der aktuell neuen Fälle würden erst ankommen.

„Wir können die Party nicht solange weiterfeiern, bis es keine Intensivbetten mehr gibt“, sagt er. Und weiter: „Die Eindämmung hat nicht funktioniert. Dazu haben wir vermutlich alle unseren Teil beigetragen. Nun müssen wir uns bis zur Impfung retten, in der Hoffnung, dass die Gesundheitsbranche hier im Land nicht überlastet wird.“ Kontaktbeschränkung sei das Gebot der Stunde, auch in der Weihnachtszeit.

Von Ines Sommer, Miriam Weber und Kay Steinke