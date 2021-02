Richtenberg/Velgast

Das haben die Karnevalisten rund um Stralsund wirklich noch nicht erlebt: Eine Faschingssaison ohne Fasching. Corona hat den Richtenbergern und Velgastern die fünfte Jahreszeit ordentlich verhagelt. Jeckdown, obwohl die Narren so schnell eigentlich nicht unterzukriegen sind.

In Velgast hatte VCC-Präsidentin Ulrike Pfennig zwar vor, am 11.11. eine Kleinigkeit für die Kinder auf die Beine zu stellen, aber letztendlich wurde alles abgesagt. Auch die Schlüsselübergabe. Zwei Leute mit Maske, darauf hatte man in Velgast keine Lust. „Und auch jetzt ruht der Karneval“, sagt Ulrike Pfennig der OZ.

„Mit Zylinder in die Praxis“

Die Ärztin hat sich aber einen kleinen Funken Faschingsblut bewahrt. „Vielleicht setze ich mich am Rosenmontag hier mit Zylinder in die Praxis.“ Galgenhumor, was anderes bleibt nicht in der verkorksten Saison 20/21. Nur die Hoffnung, dass in der neuen Saison alles besser wird.

Prinz Andreas und Prinzessin Birgit müssen lange dienen, das Paar der 37. Saison muss nun weitermachen, bis ein neues Paar gekürt wird... Quelle: Ines Sommer

Einsame Schlüsselübergabe in Richtenberg

Keine singenden Kita-Kinder, keine Faschingsmucke und auch keine Menschenkette – zum Karnevalsauftakt am 11.11 um 11 Uhr hüpften in Richtenberg nur ein paar Elferratsmitglieder vor dem Rathaus in Richtenberg hin und her. Dort, wo sich sonst Massen versammeln, traf sich nur ein kleines Grüppchen, mit Abstand und ohne Alkohol. Ganz einsam riefen die Jecken: „Hast du Kummer, hast du Ärger, trink ’nen echten Richtenberger.“ Aber gerade Axel Habeck, dem Präsidenten des Richtenberger Karnevalclubs, war zum Heulen zu Mute.

Aber Fasching unter Corona-Regeln ist undenkbar. Sinn des Ganzen ist ja, dass die Leute gemeinsam feiern. „Da ein Hygienekonzept einzuhalten, ist unmöglich. Das ist dann ja kein Karneval mehr, und außerdem können wir nicht die Verantwortung übernehmen. Wir machen das alle ehrenamtlich“, erklärte der 55-Jährige zum Karnevalsauftakt. Und auch der geht in die Geschichte ein, denn den Schlüssel für die Stadtkasse hatte der damalige Bürgermeister Karldiether Wegner an einer Wäscheleine aus dem Rathausfenster heruntergelassen – ganz corona-konform.

RCC-Lauf am Samstag

„Damals dachten wir ja noch, dass wir im Februar zum Fasching irgendetwas ins Kulturhaus zaubern, aber der Traum war schon Ende November ausgeträumt. Diese 38. Session des RCC geht in die Geschichte ein – als Tiefpunkt. Das müssen wir akzeptieren“, so der Präsi und schiebt hinterher: „Der RCC lebt trotzdem. So haben einige Mitglieder von uns für Samstag einen Karnevalslauf organisiert, mit Abstand und viel frischer Luft. Start ist am Richtenberger Aussichtsturm.“ Axel Habeck hält sich da etwas zurück, das frisch operierte Knie soll ja nicht zu sehr beansprucht werden.

Wie geht es nun weiter? „Unser Prinzenpaar steht für die Saison 21/22 bereit. Bis dahin bleiben Prinz Andreas und Prinzessin Birgit natürlich im Amt“, der RCC-Oberindianer weiter. „Wir hatten natürlich schon mit der Vorbereitung begonnen, da wurden Kulissen gebastelt und gemalt, viele haben schon geübt. Das schieben wir alles weiter in die 39. Saison, die hoffentlich dann wieder stattfinden darf.“ Geschoben wird auch das Motto: Walt Disney.

Umzug und jede Menge Arbeit

Doch die Richtenberger Narren haben sich in all den Faschingswochen nicht nur hinter ihrem Trinkspruch versteckt. Ganz im Gegenteil, sie haben die Not zur Tugend gemacht und geschuftet. Denn am 5. Dezember zog der Verein mit all seinen Kisten, Kulissen und anderem Kram von der alten Schule (dort baut die Awo eine neue Kita) ins Rathaus um. Und so wird jetzt emsig an der neuen RCC-Machtzentrale gearbeitet.

„Es dürfen ja immer nur zwei Leute gleichzeitig werkeln, da zieht sich das natürlich alles hin. Aber wir haben schon gut geschafft. So haben wir in unserem Dachgeschoss schon ein kleines Bad. Eine Küche soll noch folgen. Es muss renoviert und gemalert werden. Da gibt es noch viel zu tun“, weiß Axel Habeck und meint: „Da haben wir in der Corona-Pause wenigstens was Gutes geleistet. Und wir konnten uns so ganz gut ablenken, denn auch wenn Karneval stressig ist, wir leben dafür. Da hat man jetzt schon Entzugserscheinungen.“

Sorgen um die Funkengarden

Um eins macht sich der RCC-Präsident aber doch ein bisschen Sorgen. Was wird aus den ganzen Funkengarden. Monatelang kein Training, kein Auftritt. „Ich bin gespannt, wann wir das endlich wieder hochfahren können. Je länger der Lockdown dauert, umso schlimmer wird das. Die Kinder verlieren doch total die Lust an einem Hobby, wenn sie es nicht ausleben können. Das gilt ja nicht nur für den Karneval...“

Dabei wollten die Richtenberger in diesem Jahr mit neuen Mini-Garden durchstarten. Der RCC hatte wegen Corona aber mehrfach das Casting für die neuen Kinderfunken verschieben müssen. Da sollten sich die Lütten melden, um bis zur Faschingssaison schon die erste Schritte zu lernen. „Das haben wir jetzt komplett auf 2021 geschoben und hoffen, dass dann mal wieder ein normales Leben funktioniert“, so Habeck, hält aber an der Idee der neuen Garde fest.

Gibt es eine Sommerparty in Richtenberg?

„Und wir verordnen uns selbst Optimismus. Was kommt, wissen wir nicht, aber wir hoffen, dass bald wieder ein Training der Funken möglich ist“, sagt der RCC-Chef. Und auch wenn man sich die Nachtwäschebälle wahrscheinlich auch noch im März und April abschminken kann, so ganz ist die Idee noch nicht begraben, irgendetwas für die Richtenberger auf die Beine zu stellen, um den Menschen nach großen Corona-Ängsten endlich wieder etwas Freude, Abwechslung und Spaß ins Leben zu bringen. Hoffen wir mal auf die Macher in Richtenberg, zu denen nicht nur der RCC, sondern auch der Kulturtreff gehören...

Von Ines Sommer