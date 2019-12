Weil er seine drei Enkel missbrauchte: Stralsunder (77) muss jahrelang in Haft

Stralsund

Der Bundesgerichtshof hat das Urteil gegen einen heute 77-Jährigen Stralsunder wegen des schweren sexuellen Missbrauchs seiner drei Enkelkinder bestätigt.

Der Angeklagte hatte im Zeitraum zwischen Sommer 2013 und Juli 2018 in zahlreichen Fällen seine Enkeltöchter nacheinander missbraucht. Das jüngste Mädchen war zum Tatzeitpunkt sechs Jahre alt.

Weil der damals 76-Jährige die Taten abgestritten hatte und sich nicht äußern wollte, mussten die Mädchen vor Gericht erscheinen und eine Aussage machen.

Enkelin brachte Taten nach einem Präventions-Projekt ans Licht

Die Vergehen des Mannes waren eher durch einen Zufall ans Tageslicht gekommen. Im September 2018 hatte der Sohn des Angeklagten Strafanzeige gegen seinen Vater gestellt, nachdem sich die neunjährige Tochter ihren Eltern offenbart hatte. Den Mut dazu hatte sie gefunden, weil sie im Vorfeld an der Schule das Präventionsprojekt „Mein Körper gehört mir“ besucht hatte, bei dem es um sexuelle Gewalt bei Kindern geht.

Mann muss fünf Jahre ins Gefängnis

Das Landgericht Stralsund hatte ihn am 28. März 2019 wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in vier Fällen und wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 17 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt. Gegen dieses Urteil hatte der Angeklagte Revision eingelegt.

