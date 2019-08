Der langjährige OZ-Fotograf Harry Hardenberg, der sowohl als freischaffender Künstler tätig war, aber auch zahlreiche Bücher veröffentlichte, kam 1941 zur Schule. „Das fiel ganz spärlich aus, wir hatten ja Krieg. Ich erinnere mich, dass ich im Frühjahr eingeschult wurde“, sagt der Stralsunder. Der heute 84-Jährige besuchte damals die Ernst-Moritz-Arndt-Schule, die sich in der Tribseer Straße befand. „Eine Feier gab es damals nicht, insofern war das ein ganz normaler Tag.“

Das Hardenbergsche Einschulungsfoto ist sehr gut erhalten. „Unten rechts kann man noch den Prägestempel des Fotografen erkennen: Foto Genz Stralsund. Das Geschäft befand sich in der Sarnowstraße links neben dem Schill-Denkmal“, erzählt uns Harry Hardenberg. In seiner Schulmappe befanden sich noch Griffelkasten und Schiefertafel.

An eins erinnert sich der Stralsunder, der übrigens vor 60 Jahren sein erstes Foto in der OSTSEE-ZEITUNG veröffentlichte, noch ganz genau: „Wir wurden damals noch mit Sütterlin, der alten deutschen Schrift, gequält. Ich war eh keine Leuchte in der Schule, aber das war wirklich schlimm.“ Und noch etwas wird der Fotograf, der sich in der Schulzeit eher als graue Maus gesehen hat, nicht vergessen: „Zum Kriegsende fiel die Schule aus, das fanden wir als Kinder natürlich gut.“