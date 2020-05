Welle der Hilfsbereitschaft für Kulturtreff in Richtenberg

Richtenberg

Die Krise ist noch nicht ausgestanden, aber der Kulturtreff in Richtenberg kann wenigstens schon etwas aufatmen. Vor vier Wochen schickte der Verein ein SOS los, denn dort, wo sonst Theater, Kino, Film und Kinderveranstaltung einladen, war plötzlich der Kampf ums pure Überleben ausgebrochen.

Kultur abgesagt, Einnahmen weg

Die Einnahmen aus den Veranstaltungen blieben aus, doch die laufenden Kosten, wie Miete, Strom, Wasser, mussten trotzdem bezahlt werden. Das kann Ehrenamt allein nicht wuppen, und so bat man um finanzielle Hilfe. Und das mit Erfolg. „Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft“, sagt Christine Rudolph vom Vereinsvorstand.

Dank an viele kleine Spender

Da sind viele kleine Spenden eingegangen. 5, 10, 15 oder 20 Euro. „Da waren viele Rentner dabei, die uns helfen wollten, obwohl sie selbst nicht viel haben. Das rührt einen und zeigt uns aber auch, dass unsere Arbeit geschätzt wird“, sagt Christine Rudolph.

Mit diesem Kuchengeschenk werden die Richtenberger Senioren überrascht und erfreut. Quelle: Privat

Aber auch größere Beträge landeten im Kulturtreff-Verein. „So hat uns zum Beispiel der Lions-Club aus Stralsund mit 1111 Euro bedacht“, freut man sich in Richtenberg.

22 Jahre im Dienste der Kultur Der Kulturtreff Richtenberg wurde 1998 als Verein gegründet und hat sich immer der Jugend- und Kulturarbeit in der Kleinstadt verschrieben. Er hat sein Domizil in Richtenberg, Am Markt 11 (ehemals „Ente“). Erste Vorsitzende war Angelika Meier, die sich noch immer fürs Theater engagiert. Es folgte Bernd Meier, bevor 2017 Jan Zipperling das Steuer übernahm. 44 Mitglieder zählt der Verein, der sich auch um die Touristen-Information kümmert und bis Ende 2017 ein kleines Museum zur Stadtgeschichte betrieb. Viele Veranstaltungen standen auch für 2020 im Kalender – vom Sommerfest über die Märchenspiele bis hin zu Freilichtkino. Außerdem gibt es eine Theater- und eine Plattdeutsch-Gruppe sowie Tanzveranstaltungen. iso

„Wir sind glücklich und dankbar, dass wir Richtenberger und unsere lieben Nachbarn aus der Umgebung auch in schwierigen Situationen zusammenhalten und das kulturelle Leben in unserer kleinen Stadt erhalten wollen. Hier bei uns wird Gemeinschaft, Solidarität und Zusammenhalt noch gelebt. Dank Ihrer Unterstützung kann der Kulturtreff Richtenberg diese unvorhergesehen lange Durststrecke überwinden, und wir können uns bald wieder auf Veranstaltungen jeglicher Art amüsieren. Richtenberg bleibt eine lebendige Kleinstadt mit Flair, Identität und engagierter Vereinskultur“, heißt es in dem Dankesbrief an die Sponsoren.

Am Wochenende öffnet das Café wieder

Die Miete kann erst einmal gezahlt werden. „Das ist ein erster Schritt. Und der zweite folgt von uns am Wochenende, denn wir können das Café am Markt wieder öffnen. Von dienstags bis sonntags gibt es dann hier wieder von 13 bis 18 Uhr leckeren selbst gebackenen Kuchen und Käffchen dazu. Und wir haben sogar Eis jetzt“, freut sich Christine Rudolph, dass es endlich wieder losgeht – wenn auch nur in kleinen Schritten und unter Einhaltung der Corona-Richtlinien. Man kann sich gern anmelden.

Kinder fiebern den Helmerich-Proben entgegen

Denn die Kinder fiebern natürlich am meisten dem ersten Treffen der Theatergruppe entgegen. Schließlich soll ja bald eine neue Folge der Helmerich-Sage auf die Richtenberger Kulturbühne kommen. Die Aufführungen sind für den 4., 5. und 6. September geplant. Die Proben beginnen immer in den Sommerferien mit einem Theater-Camp. Außerdem soll am 29. August das Fest zum 20. Geburtstag der Helmerich-Sagen gefeiert werden. Man darf also hoffen.

Der beliebte Märchenmarkt im Mai, aber auch mehrere Freilichtkino-Veranstaltungen sind abgesagt. „Wir hoffen natürlich, dass wir von den 21 geplanten Veranstaltungen 2020 wenigsten einige noch durchführen können“, heißt es aus dem Richtenberger Vereinsvorstand.

Besonderes Dankeschön

Bis dahin läuft aber erst einmal die Dankeschön-Aktion des Vereins weiter. Der hatte sich im Gegenzug des Spendenaufrufes vorgenommen, Kuchen, privat gebacken, an Senioren zu verteilen.

Richtenberger Kulturtreff: Das Café hat am Wochenende wieder geöffnet. Quelle: Sommer Ines

„170 Stück wollen wir an den Mann und an die Frau bringen. Es soll ein kleiner leckerer Gruß sein, der Mut macht, durchzuhalten, vor allem für diejenigen, die jetzt so sehr unter der Kontaktsperre leiden mussten“, erklärt Christine Rudolph.

Und was eignet sich da besser als der Renner des Cafés – leckere Stachelbeer-Baiser-Torte. Eingepackt in Geschenkfolie und mit einem lieben Grußzettel versehen, wird er an Richtenberger Haustüren verteilt. Weil natürlich nicht 170 Stückchen zeitgleich gebacken werden können, läuft die Aktion über mehrere Wochen. Zum Geschenk gehört auch ein Holzuntersetzer, gefertigt von Vereins-Chef Jan Zipperling.

Gerührt von der Idee

Eine, die schon beschenkt wurde, ist Anneliese Kursinski aus Richtenberg. „So was habe ich ja in Richtenberg überhaupt noch nicht erlebt. Die Idee, den Senioren ein Stück Kuchen so nett eingepackt zu schenken, ist toll. Und rührend zugleich. Da hing auch ein netter Zettel dran, ein kleiner Gruß zum Durchhalten. Das hat der Kulturtreff wirklich toll gemacht“, lobt die Seniorin.

Die liebe Nachricht am Kuchenpäckchen Quelle: Privat

Von Ines Sommer