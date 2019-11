Welle der Hilfsbereitschaft nach Kita-Brand in Stralsund

Stralsund

Nach dem Brand des Dachstuhls in der Stralsunder Kindertagesstätte „ Zwergenhaus“ am frühen Dienstagmorgen, der eine Sperrung des gesamten Gebäudes nach sich zog, ist die Welle der Hilfsbereitschaft groß. Viele andere Kita-Träger boten der Arbeiterwohlfahrt als Betreiber des „ Zwergenhauses“ ihre Hilfe an.

IB, evangelische Kita und ASB boten Unterstützung an

Als erster Kita-Träger hatte sich der Internationale Bund bei der Awo gemeldet. „Wir haben angeboten, eine Kindergartengruppe in einem unserer großen Häuser wie Lütt Matten, Käpt’n Blaubär oder Stadtwald unterzubringen. Diese Kitas haben Funktionsräume für Sport oder Kunstwerkstatt. Die könnten wir für die Betreuung anbieten, so dass eine Gruppe mit Erziehern aufgenommen werden könnte“, sagt Geschäftsführer Martin Pollmann der OZ.

Zur Galerie Offensichtlich ist das Feuer in der Nacht zum Dienstag nach Schweißarbeiten ausgebrochen. Schaden 200 000 Euro. 156 Kinder mussten woanders untergebracht werden.

Und auch die Kita Eden meldete Hilfe an. „Wir Kollegen waren uns einig, dass man da sofort einspringen muss. Wir hatten schon einen Raum vor Augen, und auch die Chefs gaben ihre Zustimmung“, sagt uns Anett Kindler, Leiterin der evangelischen Einrichtung. Der ASB sicherte ebenfalls Unterstützung zu.

Jugendamt war zur Stelle, um Hilfe zu vermitteln

Das Jugendamt des Kreises war ebenfalls zur Stelle. „Wir haben gleich morgens um 7 Uhr bei der Organisation für eine unkomplizierte und schnelle Lösung geholfen, um die Kinder in den nächsten Tagen unterzubringen“, erklärt Sylveli Waldow vom Jugendamt.

Erste Beratung am Vormittag mit Kita-Erziehern, Awo-Chefs und Kripo vor der Kita Zwergenhaus. Quelle: Ines Sommer

Ihr Kollege Frank Sommer ergänzt: „Die Eltern haben in Bezug auf den Betreuungsausfall in den kommenden Tagen sehr verständnisvoll reagiert. Eine große Hilfsbereitschaft aus anderen Kindertagesstätten der Hansestadt ist unaufgefordert angelaufen, um über den Betreuungsnotstand hinwegzuhelfen. Das zeigt einmal mehr, niemand ist allein. Dafür sei allen herzlichst gedankt.“

Nachmittags Entwarnung: Nur zwei Gruppen müssen ausziehen

Eine kleine Entwarnung gab es am Dienstagnachmittag: Ein Großteil des Gebäudes kann nach der Reinigung und Dachreparatur wieder genutzt werden. „Für diese Arbeiten bleibt die Kita diese Woche zu. Danach müssen zwei Gruppen in die Kita „Spielkiste“ umziehen. Der Rest kann hier betreut werden“, sagt Zwergenhaus-Leiterin Kathrin Remus.

Sie schiebt hinterher: „Trotzdem möchte ich für die viele Hilfe herzlich danken. Den anderen Trägern der Stadt, aber auch den Eltern, die uns gedrückt und uns mit Kaffee und Brötchen versorgt haben. Keiner hat gemurrt, wir haben nach diesem Schock zusammengestanden.“

Von Ines Sommer