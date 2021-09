Stralsund

In weiten Teilen der Erde wird der 20. September als Weltkindertag gefeiert, um auf Kinderrechte aufmerksam zu machen. Auch in der Bundesregierung wird darüber diskutiert, diese in das Grundgesetz aufzunehmen. Wenn vom Weltkindertag jedoch als Feiertag die Rede ist, kommt beim Nachwuchs die Frage auf: „Warum haben wir denn nicht frei?“ Nun, vielleicht sollten wir uns aufgrund der aktuellen Lage einfach darüber freuen, dass unsere Kinder derzeit im Präsenzunterricht die Schule besuchen dürfen.

Allerdings ist das Bundesland Thüringen hier schon einen Schritt weiter. Seit 2019 ist der Weltkindertag hier als Feiertag für alle Kinder, Jugendlichen und auch Erwachsenen ein freier Tag. Warum jetzt dann auch die Erwachsenen freigestellt werden, wirft die nächste Frage auf. Vielleicht gibt aber die Aussage des jüngsten Filius eine Begründung dafür ab, warum wir mitfeiern dürfen. Demnach hätte ich nämlich den schönsten Job der Welt, den einer Mutter. Also feiern wir heute einfach alle.

Von Wenke Büssow-Krämer