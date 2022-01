Stralsund

Ich bin ein großer Fan von Toni Kroos, wie vermutlich viele Fußball-Fans in Vorpommern. Bis heute hat der gebürtige Greifswalder und Profi von Real Madrid eine beachtliche Karriere hingelegt und wurde 2014 mit Deutschland unter anderem Weltmeister.

Toni Kroos sorgte für Gänsehaut-Moment bei Hundeprofi Rütter

Als Hundeprofi Martin Rütter in der Weihnachtsfolge seines Podcasts „Tierisch Menschlich“ nun über seine zwei emotionalsten Fußball-Momente plauderte, wurde ich hellhörig. Einer seine Gänsehaut-Momente war, als die deutsche Mannschaft 2014 Weltmeister wurde. „Schon damals war ich mit Toni eng befreundet“, sagt Martin Rütter, der selbst Fan des 1. FC Köln ist. „Ich habe mich so unfassbar gefreut, weil es ein unglaubliches sportliches Erlebnis für ihn war.“ Beide hätten damals schon eine sehr enge Verbindung gehabt. Wenige Minute vor dem Finalspiel hätte Kroos den Hundeprofi per WhatsApp aus der Kabine kontaktiert. „Da war die Mannschaft schon draußen und hat sich warm gelaufen“, sagt Rütter, der sich dann dachte: „Junge, du stehst im WM-Finale. Du kannst doch jetzt nicht solche Nachrichten schicken!“

Kroos hat mit Lennox und Julius zwei Beagle

Dabei ging es in der Nachricht weder um Fußball, noch um die Beagle Lennox und Julius, deren Namen sich Kroos auf seine Schuhe hat drucken lassen. „Jetzt, wo Jogi nicht mehr da ist, kann ich ja erzählen, was los war“, sagt Rütter. So wollte Kroos in diesem Moment Feedback zu den Plänen für seine eigene Stiftung haben. Aus Rütters Sicht typisch für Kroos: „Er ist immer sehr fokussiert und sehr ruhig im Kopf.“ Etwa 90 Minuten später war Kroos Weltmeister. 2015 wurde dann die Stiftung gegründet, die es seitdem schwerkranken Kindern und deren Familien ermöglicht, aktiv am Leben teilzunehmen. Im Beirat: Hundeprofi Martin Rütter.

Von Kay Steinke