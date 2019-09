Wenig Publikum bei Kundgebung in Stralsund

Stralsund

„In Bergen war ich begeistert, hier in Stralsund bin ich enttäuscht“ – so lautete das Fazit von Hans-Joachim Haase, Gründungsmitglied der linken Bewegung #Aufstehen und Hauptredner auf der Kundgebung am Freitagnachmittag auf dem Alten Markt. Im Gegensatz zur Rügen-Hauptstadt, wo Haase am Vormittag vor seiner Zählung nach 170 Zuhören sprach, hatte er in Stralsund ein eher überschaubares Publikum von knapp 30 Personen vor sich.

#Aufstehen unterstützt eigenen Angaben nach die Ziele der jungen Klimaschutz-Aktivisten von „ Fridays for Future“, die am Freitag in zahlreichen Städten weltweit auf die Straße gegangen sind. In Stralsund hingegen wollen sie erst am Sonnabend ab 11 Uhr auf dem Alten Markt demonstrieren. Thema: saubere Ozeane.

„Niemand braucht ein größeres Auto als einen Kleinwagen“

Damit aber auch in Bergen und Stralsund am Freitag der Klimaschutz thematisiert wird, ist #Aufstehen „eingesprungen“, wie Haase sagte. Und so schnitt er in seiner Rede auch zahlreiche Umweltschutzaspekte an. Von Überschwemmungen in Texas, die Schäden in Milliardenhöhe verursachen, über die Umweltverschmutzungen großer Firmen („90 Konzerne verursachen 63 Prozent des CO2 -Ausstoßes“) bis hin zu dem, was jeder einzelne tun kann, etwa mehr Linsen und weniger Steak essen und richtig lüften. Zudem: „Niemand braucht ein größeres Auto als einen Kleinwagen.“

Haase verknüpfte klassische Themen linker Politik wie soziale Gerechtigkeit oder Nein zu Kriegen mit Klimaschutzaspekten. Schon im Aufruf zur Kundgebung war die Forderung formuliert: „Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe, Panzer und andere Militärgeräte erzeugen Treibhausgase und bei ihrer Herstellung entsteht CO2. Deshalb Rüstungen stark reduzieren“. Auf dem Alten Markt behauptete er dann: „Ein Kriegsschiff ist auch nicht besser als ein Kreuzfahrtschiff.“

Redner aus dem Publikum durften im Anschluss ebenfalls ans Mikrofon. Dann ging es um den Anstieg des Meeresspiegels und das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat.

