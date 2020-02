Stralsund

Von Aufregung keine Spur. Ganz selbstsicher erklären Theo Strehlow und Liam Mueller im Meeresmuseum, warum der Beluga auch der Kanarienvogel der Meere genannt wird. „Weil er auch so schön singen kann“, sagt der neunjährige Theo und sein Freund Liam ergänzt: „Er kann den Kopf übrigens wie eine Eule fast ganz herumdrehen.“

Faszination Meer

Der Mandarinfisch ist das Lieblingstier von Kinderlotse Liam Mueller. Quelle: Falk Decker

Vor den beiden Drittklässlern der Hermann-Burmeister-Schule stehen staunend andere Kinder und lauschen dem, was die beiden Jungs erzählen. Theo und Liam sind Kinderlotsen, das heißt, sie führen andere Kinder durch das Museum. „Also ich mochte schon seit ich klein war das Wasser und Meerestiere und alles was ein bisschen glibberig ist“, sagt Liam mit einem Lachen. Außerdem ist er mit seiner Familie, genauso wie Theo, schon immer gern ins Meeresmuseum oder Ozeaneum gegangen.

Seit einem Jahr sind die beiden bei den Strandkrabben, dem Kinderclub im Meeresmuseum. „Wir haben derzeit so etwa zwölf Kinder“, sagt Museumspädagogin Birgit Kadach. Die Strandkrabben, Zweit- bis Fünftklässler, beschäftigen sich mit vielen unterschiedlichen Themen, und fünf von ihnen sind Kinderlotsen. „Es macht mir Spaß, mein Wissen weiter zu geben“, sagt Liam. „Außerdem rede ich gern“, sagt er und muss dabei lachen.

Alles so schön bunt

Einmal einen Schweinswal zu sehen, das ist der Wunsch von Kinderlotse Theo Strehlow. Quelle: Michael Dähne

Gemeinsam mit Birgit Kadach erarbeiten die Kinderlotsen einen Ablaufplan der etwa einstündigen Führungen. „Dabei wird dann auch schon mal danach geschaut, wer welches Lieblingstier hat und wer darüber vielleicht etwas erzählen möchte“, sagt sie. So wie Theo eben die Wale mag, weil er mit seinem Onkel gern auf hohe See fährt, und jedesmal hofft, einmal einen Schweinswal zu sehen. Und Liams Favorit ist der Mandarinfisch, weil „der so schön bunt ist und voll süß aussieht“.

Bei der Führung haben sich die beiden prima ergänzt. Wenn einem mal etwas nicht einfiel, hakte der andere ein. „Es macht auf jeden Fall großen Spaß, auch wenn es manchmal anstrengend werden kann, wenn das Museum so voll ist und man zusehen muss, das alle etwas hören, was man erzählt“, sagt Theo. Denn schließlich gehört es nicht nur dazu, etwas zu erzählen, sondern auch zu zeigen oder zum Anfassen rumzureichen. So wie einen Schildkrötenpanzer, ein Stück Eisbärfell oder ein kleines Pinguinküken.

Wissen vermitteln

Theo Strehlow (l.) und Liam Mueller sind in den Winterferien als Kinderlotsen im Meeresmuseum unterwegs und führen andere Kinder durchs Museum. Quelle: Miriam Weber

Viel von dem, was die Kinderlotsen bei ihren Führungen erzählen, müssen sie sich selbst aneignen. „Die Kinder bekommen einen Hefter mit relevanten Informationen und das Wissen lesen sie sich dann zu Hause an“, erklärt Birgit Kadach. „Wir haben zwar zusätzlich noch acht Schulungen, doch in denen geht es vor allem um die Didaktik.“ Denn schließlich müsse man immer daran denken, die geführten Kinder mitzunehmen, darauf zu achten, dass sie alles hören und dass ihnen nicht langweilig wird.

In diesen Ferien ist es erst einmal mit den Kinderführungen vorbei, doch Ostern ist es wieder so weit. Bis dahin haben die beiden Küstenkinder Liam und Theo und die anderen Kinderlotsen der Strandkrabben noch ein bisschen Zeit, sich auf die nächste Führung vorzubereiten.

Von Miriam Weber