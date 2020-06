„Wer oben liegt, muss spülen“: Kabarett in Klausdorf

Klausdorf

Das Gastspiel von C. Heiland in Klausdorf steht wohl unter keinem guten Stern. Erst wurde abgesagt wegen Corona, und nun ist der Comedian krank geworden (kein Covid 19-Fall). Doch das Team des Vorpommernhuses hat in Windeseile Ersatz besorgt, und zwar einen richtig guten. „Wir wollten die gerade erst begonnene Kabarett-Saison nicht wieder einschlafen lassen“, sagt Manfred Nicke, Chef des Vorpommernhus-Vereins. Deshalb kommt nun Stephan Bauer fix nach Vorpommern.

Von der Müdigkeit einer Beziehung

Jeder kennt sie – die Müdigkeit in der Beziehung. Wenn man nach zehn Jahren ratlos in das Gesicht des Partners schaut und sich klar wird: „Vor der Ehe wollte ich ewig leben“. Fast jeder hatte mal so seine Träume von einem glücklichen und erfüllten Dasein. Und was ist davon übrig? Mit 25 heiratet man den Menschen, der einem den Verstand wegb... – und mit 50 stellt man fest: Es ist ihm gelungen“, findet Stephan Bauer.

Anzeige

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Aber ist die Ehe trotz hoher Scheidungsraten wirklich überholt? Sind Single-Leben, Abendabschlussgefährten und Fremdgehportale im Netz eine tragfähige Alternative? Oder kann man das alte Institut der Ehe nicht vielleicht modernisieren? Für Männer ist es heute z.B. nicht wichtig, dass eine Frau kochen kann, sondern dass sie keinen guten Anwalt kennt. Der Mann weiß inzwischen ohnehin: Wer oben liegt, muss spülen. Wichtig ist heute nur noch, dass die Beziehung ausgeglichen ist. Einer hat recht, der andere ist der Ehemann.

Weitere OZ+ Artikel

Pointenpraller Mega-Spaß in Klausdorf

Die Ehe hat doch auch ihre guten Seiten. Man kommt nach Hause und hat immer dieselbe Bezugsperson, die einen ablehnt. Stephan Bauer geht mit gutem Beispiel voran, ist (noch mal) vor den Traualtar getreten, getreu dem Motto: „Heiraten ist Dummheit aus Vernunft“. Sein neues Programm ist wie immer ein pointenpraller Mega-Spaß, aber auch eine offene Abrechnung mit der Single-Gesellschaft, erodierenden Werten und dem Gefühl von „alles geht“.

Bauer bekannt aus TV-Shows

Stephan Bauer, geboren in Stade, wuchs in Dußlingen auf und trat 1992 erstmals mit einem Soloprogramm als Kabarettist auf. Bekannt wurde er durch Auftritte in TV-Formaten wie „7 Tage – 7 Köpfe“ oder dem Quatsch-Comedy-Club. Seine erfolgreichen Liveprogramme gestaltet er übrigens meist ohne jegliche Requisiten. Er braucht sie einfach nicht.

Kabarett-Karten gibt es an der Abendkasse (Telefon für Reservierung 038322/81442), Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung. Und bitte den Mundschutz nicht vergessen. iso

Von Ines Sommer