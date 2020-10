Stralsund

Sie liegen derzeit nicht mehr auf einer Wellenlänge. Zwischen der Stralsunder Stadtverwaltung und der Veranstaltungsagentur Basic Events gibt es im Moment Funkstörungen – oder Missverständnisse.

Da kochen die Emotionen hoch

Dieser Eindruck ist zumindest während der Sitzung des Bürgerschaftsausschusses für Kultur entstanden. Dort kochten die Emotionen hoch, als die Organisation der Wallensteintage 2021 thematisiert wurde. Die Mitglieder des Ausschusses wollten über den aktuellen Stand informiert werden, ob die Veranstaltungsagentur Basic Events, die in den vergangenen Jahren das beliebte Volksfest organisiert hat, erneut die Fäden in der Hand hält. Denn theoretisch ist der Vertrag, den die Stadt mit Basic Events 2010 abgeschlossen hat, in diesem Jahr beendet.

Hickhack um Ausschreibung der Wallensteintage

„Unser ursprünglicher Plan war es, die Ausrichtung der Wallensteintage in diesem Jahr für 2021 neu auszuschreiben“, erklärte Steffi Behrendt, Leiterin des Amtes für Kultur, Welterbe und Medien. Doch wegen der derzeitigen schwierigen, coronabedingten Situation, vor allem auch für die Veranstaltungsagenturen, habe man eine andere Idee entwickelt. „Wir haben überlegt, dass jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt wäre, und haben Basic Events am 9. September ein Angebot unterbreitet, auch im kommenden Jahr die Veranstaltung zu organisieren. Die Frist für die Entscheidung endete am 15. Oktober.“ Seit September habe man auf eine Reaktion von Iris Stottmeister, der Geschäftsführerin von Basic Events, gewartet.

Agentur-Chefin plädiert für mehr Planungssicherheit

Die sieht die Sache etwas anders. Basierend auf dem Vertrag mit der Stadt seien die Wallensteintage in diesem Jahr zunächst zum letzten Mal von Basic Events organisiert worden. Daraufhin habe die Stadt angeboten, einmalig für 2021 zu verlängern und dann die Ausschreibung zu machen. „Ich habe allerdings bereits im Vorfeld und auch im Gespräch am 9. September signalisiert, dass ich es für sinnvoller erachte, wenn eine Ausschreibung für die Wallensteintage ab 2021 erfolgt“, erklärte sie vor den Ausschussmitgliedern. „Aus dem einfachen Grund, dass derjenige, der das Fest dann ausrichtet, mehr Planungssicherheit für alle Beteiligten hätte. Was habe ich davon, wenn ich die Veranstaltung im kommenden Jahr noch einmal mit viel Energie und Kraft organisiere, und dann kommt die Ausschreibung und ich bin möglicherweise raus?“ Für Steffi Behrendt war das schwer nachvollziehbar, „wir wollten Basic Events mit unserem Angebot entgegenkommen“, erklärte sie.

Der bittere Nachgeschmack des Weihnachtsmarktes

Die Kommunikation zwischen Stadt und Stottmeister hat seit der Neuvergabe der Ausrichtung des Stralsunder Weihnachtsmarktes gelitten. Auch den hatte Basic Events über viele Jahre ausgerichtet. Seit einem Beschluss des Hauptausschusses der Stralsunder Bürgerschaft haben nun die Stadtwerke den Hut für die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes aufgesetzt bekommen, damit dessen Organisation in städtischer Hand bleibt, so damals eine Begründung der Verwaltung.

Der Vergabebeschluss, den der Hauptausschuss während der Corona-Krise fasste, steht seit April. Und doch rumorte es an der Basis, weil niemand verstanden hatte, warum man dem zuverlässigem Partner Basic Events eine Abfuhr erteilte. Denn trotz neuer Ausschreibung – der bisherige Vertrag war ausgelaufen – hätte die heimische Veranstaltungsagentur als Partner oder zumindest als Mitorganisator eine Chance bekommen können. Warum es nicht dazu kam, bleibt bis heute im Dunkeln.

„Natürlich kann sich auch Basic Events bewerben“

Davon bleibt nun scheinbar die weitere Zusammenarbeit nicht unberührt. Doch Steffi Behrendt machte vor den Mitgliedern des Kulturausschusses deutlich: „Ich möchte betonen, dass uns als Verwaltung immer daran gelegen war und ist, die Wallensteintage gemeinsam mit Basic Events durchzuführen.“

Noch sind dafür nicht alle Messen gesungen. Nachdem die Angebotsfrist kommentarlos verstrichen ist, bereite man nun in der Verwaltung die Ausschreibung vor, für einen fünf Jahre dauernden Vertrag. „Und natürlich kann sich auch Basic Events um die Ausrichtung bewerben“, erklärte Steffi Behrendt am Rande des Ausschusses. „Bei der Ausschreibung arbeiten wir eng mit dem Kulturausschuss zusammen“, fügte die Amtsleiterin hinzu.

Von Miriam Weber