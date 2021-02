Stralsund

Die Linke in Vorpommern-Rügen solidarisiert sich mit den Werftarbeitern, die am Mittwoch in Stralsund für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert haben. In einem 150 Wagen umfassenden Autokorso fuhren die Schiffbauer vom Werftgelände zum Alten Markt und hielten dort vor dem Gewerkschaftshaus eine von der IG Metall organisierte Kundgebung ab.

„Der Schiffbau muss in den Werfthallen der MV Werften weitergehen“, heißt es seitens der Linkspartei. „Die Politik in Bund und Land muss für eine Unterstützung des wichtigsten Industriestandortes in Vorpommern die nötige Hilfe aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Verfügung stellen“, fordern die Bundestagsabgeordnete Kerstin Kassner und Armin Latendorf, Kreisvorsitzender der Linken, mit. „Gleichzeitig braucht es einen Plan B mit innovativen Ansätzen, um den traditionellen Schiffbaustandort in Stralsund zu retten, wenn der Genting-Konzern sich aus dem Kreuzfahrtschiffbau vorerst zurückziehen muss.“

Bartsch: „Standorte und Jobs müssen erhalten werden“

Der in Stralsund geborene Co-Vorsitzende der Linkspartei auf Bundesebene, Dietmar Bartsch, sieht das so: „Für die Werften in MV muss alles getan werden, um ihre Zukunft zu sichern. Hier geht es um hochqualifizierte Arbeitsplätze. Standorte und Jobs müssen erhalten werden. Der IG Metall ist voll zuzustimmen. Ich fordere die Bundeskanzlerin auf, bis zum Ende ihrer Amtszeit für die Werften in MV alles zu tun, was in der Macht der Bundesregierung steht.“

Jochen Schulte, Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, nahm selbst am Mittwoch am zeitgleich in Rostock stattfindenden Protest von 500 Werftarbeitern teil. Er schließt sich den Forderungen der Gewerkschafter und Beschäftigten an und betont, dass die MV Werften „für den maritimen Industriestandort Mecklenburg-Vorpommern unverzichtbar“ seien.

Schulte: „Genting hat sich als guter Arbeitgeber präsentiert“

„Investor Genting hat sich in der Vergangenheit als guter Arbeitgeber präsentiert, die Arbeitsplätze nach Tarif entlohnt und Investitionen in Milliardenhöhe getätigt.“ Nach der Krise seien Schiffe gefragt, die den steigenden Umweltschutzanforderungen und dem Bewusstsein ihrer Kunden gerecht werden, so Schulte. „Gerade dies ist eine Chance auch für die MV Werften.“

Die AfD im Land ist hingegen der Meinung, „die MV Werften brauchen eine zukunftsfähige Alternative zum Schiffbau, um deren Arbeitsplätze und die der Zulieferer zu erhalten“. Dieser Diskussion würden sich SPD und CDU verweigern. Die Regierungsparteien „breiten lieber einen Rettungsschirm nach dem anderen aus“. Der Grundstein für eine Neuausrichtung müsse jetzt gelegt werden. Wie diese aussehen könnte, lässt die AfD jedoch offen.

Kramer: Werften brauchen eine Zukunft, keine Rettungsschirme

„Wir brauchen einen runden Tisch und eine offen kommunizierte Faktenlage. Die MV Werften brauchen eine Zukunft, keine Rettungsschirme“, teilt der AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Nikolaus Kramer aus Greifswald, mit.

In Schwerin wird am Freitag der Wirtschaftsausschuss des Landes zusammenkommen. Einziges Thema: die Zukunft des Stralsunder Werftstandortes. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) will das Thema ausführlich erläutern. Vor einer Woche hatte Genting angekündigt, rund 1200 der 2800 Arbeitsplätze aller drei Standorte zu streichen. In Stralsund soll keine Produktion mehr stattfinden.

Von Kai Lachmann und Frank Pubantz