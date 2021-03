Stralsund

Mit einem außergewöhnlichen Coup will die Hansestadt die Stralsunder Werft retten. Die Kommune hat vor, das Werftgelände zu kaufen, um die Flächen dann wieder an den Genting-Konzern zu verpachten. „Das klingt erst mal wie ein Schock. Aber es ist eine Liquiditätshilfe für Genting. Ziel ist die Sicherung der maritimen Wirtschaft in Stralsund“, sagte Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) am Donnerstag in der Bürgerschaft. Und er schob hinterher: „Wir wollen nicht die Werft kaufen, sondern wir kaufen und verpachten Flächen.“

Noch nicht alle Klippen umschifft

Insgesamt plant die Stadt rund 13 Millionen Euro dafür ein. Zehn Millionen sind für die eigentlichen Werftflächen vorgesehen, für weitere drei Millionen Euro könnten benachbarte Flächen gekauft und für maritime Ansiedlungen genutzt werden. „Wir führen zurzeit Gespräche mit Genting. Aber das Ganze ist nicht frei von Gefahren. Es gibt noch einige hohe Klippen“, gestand das Stadtoberhaupt den Abgeordneten.

Der Jobabbau der MV Werften ist seit Wochen Thema in der Stadt am Sund. Nur ein Viertel der 600 Jobs könnte nach internen Plänen in Stralsund übrig bleiben. Auch eine drohende Schließung machte die Runde. Und die Gerüchte sprudeln weiter. Hochrangige Unternehmen sind als mögliche Kaufinteressenten im Gespräch, wie die OZ bereits berichtete. Zum Beispiel die Hamburger Pellasietas GmbH, einer Werft mit russischen Inhabern. Aber auch von Blackrock, einem weltweit agierenden US-amerikanischen Vermögensverwalter, war zu hören.

Stadt will Standort sichern

Gelingt der Stadt Stralsund Ankauf der Werftflächen, wäre das nicht nur ein Schritt, die Werft und damit Hunderte Arbeitsplätze zu retten und für die Zukunft zu sichern. Man würde außerdem Global Playern wie Pellasietas zuvorkommen. Als Eigentümer der über 35 Hektar großen Gewerbefläche (wachsende Tendenz möglich) könnte Stralsund im Falle einer Insolvenz auch anderen das Areal anbieten. Die für die Stadt so wichtige Fläche bliebe als Wirtschaftsstandort erhalten. Und Stralsund hätte auch in Zukunft die Kontrolle darüber.

Es gab aber auch andere Forderungen, so von Stefan Lindberg. Er ist Geschäftsführer der Task Engineering GmbH in Stralsund mit 60 Beschäftigten. Über Jahre war die Firma Zulieferer der Werft: für Elektrik, Rohre, Ausstattung. Lindberg regte in einem früheren OZ-Gespräch einen maritimen Industriepark an, in dem mehrere Unternehmen verschiedene Industriebereiche beackern könnten. Diese Idee war in den letzten Wochen auch von Stralsunder Kommunalpolitikern zu hören.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In puncto mögliche Kaufinteressenten kam in der Stralsunder Bürgerschaft aber noch eine andere Idee auf. Steht da vielleicht schon XXXL-Lutz in den Startlöchern? Bekanntlich hat der österreichische Möbelriese Probleme mit der Verkehrsanbindung der jetzt reservierten Fläche vor der Rügenbrücke. Einen Zusammenhang schloss Badrow aus, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wie er auf Anfrage von Jürgen Suhr aus der Grünen-Fraktion betonte.

Fraktions-Chefs schon im Dezember eingebunden

„Ich finde es sehr gut, dass uns der OB schon so früh mit genommen hat, denn bereits im Dezember hat er uns über seine Idee informiert“, sagt Ute Bartel, SPD-Fraktionsvorsitzende, und ergänzt gegenüber unserer Zeitung: „Wenn es eine Möglichkeit gibt, die Werft zu retten, dann ziehen wir da mit.“ Andrea Kühl von der Linken sagt gegenüber der OZ: „Die Werft-Entwicklung ist eine traurige Geschichte. Und wenn der OB da jetzt eine Lösung findet und das Abkaufen gelingt, sind wir froh. Die Frage ist, ob unsere finanzielle Kraft dafür ausreicht. Wir wünschen uns das.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Thomas Haack, Geschäftsführer der Fraktion Bürger für Stralsund, lobt ebenfalls das frühe Einbinden der Fraktions-Chefs und meint: „Wir werden den Oberbürgermeister bei allem unterstützen, was der Werft hilft. Das Gute an der Idee: Man kann auch Flächen, die nicht mehr von der Werft genutzt werden, schon an andere verpachten und so maritimes Gewerbe voranbringen.“ Andererseits könnte die Stadt auch handeln, falls sich der angeschlagene Genting-Konzern ganz verabschiedet.

Millionen-Ausgabe ist Teil des Haushaltes 2021

13 Millionen Euro für Grundstückskauf – die müssen natürlich im Haushaltsplan 2021 verankert sein. Und der Entwurf dafür lag der Bürgerschaft am Donnerstag vor. Demnach will Stralsund 50,2 Millionen Euro investieren. Rund 20 Millionen müssen über Kredite finanziert werden. Der Haushaltsplan geht jetzt zur Beratung in die Ausschüsse und muss dann – samt der 13 Millionen für die Werftflächen – natürlich auch genehmigt werden. Außerdem muss man sich mit Genting über das Kaufangebot einigen. Auch wenn noch nichts in trockenen Tüchern ist – es besteht wieder Hoffnung die Werft, die in langer Tradition eng mit Stralsund verbunden ist.

Von Ines Sommer