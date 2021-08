Stralsund

Wie so oft, wenn es um die Stralsunder Werft geht, möchten die Mitarbeiter im Kontakt mit der Presse aus verschiedenen Gründen anonym bleiben. Die beiden Azubis, mit denen die OZ über die Zukunft gesprochen hat, führen diese „Tradition“ fort. Die zwei angehenden Industriemechaniker, beide Anfang 20 und aus der Region, geben Einblicke in ihren derzeitigen Alltag auf der Stralsunder Werft.

„Im Großen und Ganzen läuft es sehr gut. Wir machen Lehrgänge und bekommen größtenteils, was für unsere Ausbildung notwendig ist. Zurzeit bauen wir Kaileitern und als Übungen andere Sachen, um Fähigkeiten zu lernen“, sagt einer der beiden. „In der Lehrwerkstatt sind nur wir Auszubildenden und der Lehrmeister. Da ist alles super.“

MV Werften können Nachwuchs keine sichere Zukunft bieten

Der andere führt aus: „Als wir angefangen haben, sind wir davon ausgegangen, übernommen zu werden. Im Bewerbungsgespräch hieß es, der Job sei sicher. Aber mit dieser Situation konnte niemand rechnen. Da kann ich es verstehen, wenn sie nun sagen: ,Wir können euch keine sichere Zukunft bieten‘. Das ist besser, als leere Versprechungen zu machen. Es ist so, wie es ist.“

Rund 20 junge Männer – Frauen sind eher die Ausnahme – haben in der Vergangenheit jedes Jahr auf der Werft Ausbildungen in technischen Berufen begonnen. 2020 wurde wegen der unklaren Situation kein Nachwuchs mehr genommen. Die Lehre dauert in den meisten Fällen dreieinhalb Jahre. Die verbliebenen Azubis haben in Stralsund die Zusage, dass sie trotz derzeit fehlender Aufträge ihren Abschluss machen können.

Ist die Situation dennoch belastend? „Mich persönlich stört es nicht so. Ich freue mich, dass ich meine Ausbildung fertig machen kann. Ich bin jung, mir steht alles offen“, gibt sich einer der jungen Männer zuversichtlich. „Ich bin sehr gerne hier oben. Aber man weiß ja, dass in Richtung Hamburg geldtechnisch mehr drin ist. Vielleicht werde ich auch studieren.“ Der Kollege ergänzt: „Ich hätte hier schon gerne ein, zwei Jahre Berufserfahrung gesammelt. Aber ich werde auch etwas anderes finden. Leute wie wir werden überall gesucht.“

Von Kai Lachmann