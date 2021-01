Stralsund

Stralsund ist noch immer weihnachtlich geschmückt. Dabei ist es schon Ende Januar. Auch wenn Lichterketten und Sterne Farbe in den tristen Corona-Winter bringen, fragt man sich dennoch, wann die Hansestadt die Festbeleuchtung wieder ausknipst.

Vorerst nicht. Die sieben Meter hohen Sterne, die an fünf Orten platziert wurden, bleiben noch mindestens bis Ende der Woche stehen. Frühestens Anfang Februar soll der Abbau beginnen. Für die beliebten Fotomotive hat die Hansestadt unlängst einen Fotowettbewerb ausgerufen. Noch bis zum 7. Februar können Bilder eingereicht werden – egal ob der Schnappschuss aus der Weihnachtszeit stammt oder aktuell aufgenommen wurde. Wer mitmache möchte, sollte sein Bild per Mail in einer Größe von 2 bis 6 MB an die folgende E-Mail-Adresse schicken: kultur@stralsund.de.

Für echte Sternenliebhaber könnte sich das Mitmachen lohnen: Dem Gewinner winkt ein eigener Stern, der mit einem Durchmesser von einem Meter wohl schon für so manchen Balkon eine Nummer zu groß ist.

Von kst