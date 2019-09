Ehrenhain auf Neuem Markt in Stralsund muss bleiben

Stralsund

Der Sowjetische Ehrenfriedhof auf dem Neuen Markt bleibt. „Die Kriegsgräberanlage hinsichtlich ihrer Lage und Ausdehnung unterliegt völkerrechtlichen Verträgen und dem Denkmalschutz“, erklärte Ekkehard Wohlgemuth, Leiter des Amtes für Planung und Bau. Gemeinsam mit Ronny Planke, Geschäftsführerin der Stadterneuerungsgesellschaft, und Sabine Uhlig von der Abteilung Planung Denkmal hatte er eingeladen, um über den aktuellen Stand bei den Planungen zur Umgestaltung des Neuen Marktes zu informieren.

Einzigartiges Projekt mit enormer Dimension

„Das Projekt geht in eine entscheidende Phase“, sagte der Amtsleiter, denn „wir haben europaweit einen Realisierungswettbewerb unter dem Titel ,Stadtraum Neuer Markt’ ausgelobt. 17 Planungsbüros arbeiten seit September an Vorschlägen für ein schlüssiges Gesamtkonzept.“ Dem zweiphasigen Wettbewerb ist ein langer Prozess vorangegangen, denn der Ausschreibung liegen die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung zugrunde, die im Jahr 2013 begonnen und sich über die Jahre mit verschiedenen Workshops und Foren fortgesetzt hatte.

Emotionale Diskussionen

Dass trotz allem so viel Zeit ins Land gegangen ist, habe vor allem mit der Dimension und Komplexität dieses Projektes zu tun. Diese seien einzigartig. „Unsere beiden Marktplätze sind sozusagen die Visitenkarten der Stadt und wir sprechen beim Neuen Markt von einer zu gestaltenden Fläche von 20 000 Quadratmetern“, sagte Ekkehard Wohlgemuth. Zudem seien die Maßnahmen tief greifend und Wünsche der Bürger zu berücksichtigen. Angefangen bei der Vorgabe, dass der Markt autofrei und zu einer multifunktional genutzten Fußgängerzone umgestaltet wird oder das Klohäuschen-Rondell erhalten bleibt. Bis hin zur emotional geführten Diskussion um den Sowjetischen Ehrenhain und den dort befindlichen Obelisken, der fast direkt vor dem Nordportal der Marienkirche steht. Das sollte eigentlich wieder mehr aufgewertet und damit erlebbar gemacht werden. „Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder den Kontakt zur russischen Botschaft gehalten und letztlich die Antwort erhalten, dass die Änderung des Standorts des Obelisken und des Friedhofs nicht zur Debatte stehen.“ Das wird nun wohl die kniffeligste Herausforderung für die Planungsbüros, denn die Aufgabenstellung dazu lautet: „Besonderes Augenmerk ist auf eine würdige Gestaltung des Sowjetischen Ehrenfriedhofs und dessen Einbindung in das städtebauliche Umfeld zu richten.“

Geschichtsträchtiger Markt Bereits im Jahr 1278 wird erstmals ein Markt in der sogenannten Neustadt erwähnt, drei Jahre später taucht dann der Name Neuer Markt auf. Beim „Papenbrand thom Sunde“ werden 1407 drei Geistliche auf dem Markt verbrannt. Während der Belagerung durch die Brandenburger werden im Jahr 1678 viele Gebäude zerstört, darunter auch das Neustädter Rathaus. 1874 wird das Garnisonslazarett am Neuen Markt 16/17 eröffnet, etwa ein Jahr später werden die Häuser Neuer Markt 25 und 26, die vor der Marienkirche standen, abgerissen. 1880 werden viele Bäume auf dem Markt gepflanzt. 1940 gibt es eine Ausschreibung zur Umgestaltung des Neuen Marktes, stattdessen wird 1942 ein U-förmiger Schutzbunker errichtet. Im Juni 1945 wird ein sowjetisches Ehrenmal errichtet und ein Friedhof angelegt. Das runde Toilettenhäuschen, das den Stralsundern so ans Herz gewachsen ist, wird 1954 gebaut. Zwei Jahre später feiert die legendäre Milchbar am Neuen Markt 13 Eröffnung. 1968 wird der Markt zu seiner heutigen Form umgestaltet, und zwei Jahre später in Leninplatz umbenannt, diesen Namen trägt der Platz 20 Jahre.

Anspruchsvolle Planungen

Weitere Anforderungen, resultierend aus der Bürgerbeteiligung, an die Planer sind unter anderem, dass das Umfeld der Marienkirche als Grünanlage zu erhalten und „unter behutsamer Berücksichtigung bestehender Strukturen zu gestalten“ ist. Viel kreativen Freiraum indes haben die Planer, wenn es um den Neuen Markt an sich geht. Begrünung, Beleuchtung, Wasserspiele oder vielleicht sogar die Andeutung des Rathauses, das einst auf dem Markt stand? „Wir sind sehr auf die Ergebnisse gespannt“, erklärte Ronny Planke.

Die erste Phase des Wettbewerbs endet im Oktober. Aus den eingegangenen Grundkonzepten wird eine unabhängige Jury etwa acht bis zehn Büros auswählen, die dann noch einmal acht Wochen Zeit haben, ihre Entwürfe zu konkretisieren. Eine Jury wird dann die Siegerentwürfe bis März 2020 küren, die schließlich auch der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Wann letztlich mit einem Baubeginn zu rechnen ist, sei noch offen. „Wir können da nur Schritt für Schritt arbeiten“, erklärte Ronny Planke. Zunächst müsse die Schützenbastion mit über 200 Stellflächen fertig gestellt werden, dann könne man den Neuen Markt angehen.

Von Miriam Weber