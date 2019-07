Stralsund

100 Schiffe und Schiffsmodelle sollen sich vor der Bühne auf dem Neuen Markt in Stralsund einfinden. Werden das die Stralsunder schaffen oder nicht? Antwort: Na klar schaffen sie es. Mit Leichtigkeit. Offiziell gibt NDR-Schiedsrichter Nils das Ergebnis mit „mehr als 300“ an, doch so viele Modelle hatten alleine schon die Vertreter der Marine vor die Bühne auf den Neuen Markt gebracht. Die Jugendfeuerwehr und die Stralsund Pikes hatten jeweils mehr als 100 im Gepäck.

Die Hansestadt hat damit die Stadtwette der NDR-Sommertour eindeutig gewonnen. Zur Belohnung gibt es 1000 Euro für die Station der Deutschen Gesellschaft zu Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS), gestiftet von Lotto MV. „Wir wollen eine lange Schleppleine anschaffen. Mit dieser können havarierte Boote gesichert und abgeschleppt werden“, sagt Christian Stipeldey, Pressesprecher der Seenotretter. Zudem kündigen die Moderatoren Susanne Grön und Marko Vogt angekündigt, am Sonntag um 11 Uhr auf dem alten Markt vor dem Rathaus Stralsund-Taler aus Marzipan zu verteilen.

Auch Bürgermeister Alexander Badrow ( CDU) hatte sich Schale geworfen. Eindrücke von seinem Kostüm und von vielen großen und kleinen Schiffen gibt es in der Bildergalerie.

