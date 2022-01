Insel Rügen

In der Nacht zu Freitag hat es auf der Insel teils heftig gestürmt, auf Hiddensee wurden Böen der Stärke 10 aus West gemessen, am Kap Arkona waren es 89 km/h, das entspricht der Stärke 9. Außer einem umgekippten Baum im Bereich Mönchgut-Granitz/Sellin meldete die Rettungsleitstelle Stralsund allerdings keine größeren Einsätze für die Feuerwehren auf der Insel Rügen.

Am Sonntag allerdings könnte der nächste Sturm auf Rügen zukommen. Bei den Vorhersagedaten betreffend der Nacht zum Montag, sind sich die Wetterexperten der unterschiedlichen Anbieter selten einig. Die Plattform Wetteronline geht von Windstärke 8 mit Böen der Stärke 10 aus, auf Wetter.com wird von Windböen der Stärke 8 bis 9 in Bergen gerechnet.

Spaziergänge im Wald besser verschieben

Der Anbieter Kachelmannwetter bietet verschiedene Berechnungsmodelle auf seiner Plattform: Nach dem sogenannten HD Icon EU muss am Montag in Bergen mit Windspitzen der Stärke 9 gerechnet werden. In jedem Falle also: Draußen alles befestigen, was nicht weggeweht werden soll. Spaziergänge im Wald sollten verschoben werden.

Von oz