WhatsApp-Betrug: Stralsunderin verliert 2400 Euro – So schützen Sie sich

Stralsund

Eine 68-jährige Stralsunderin ist am Wochenende Opfer eines Betrugs über den Messangerdienst WhatsApp geworden. Wie die Polizei mitteilt, hat sie dabei 2400 Euro verloren.

Die Masche der Betrüger ist für die Beamten nichts Neues. Sie schrieben die Hansestädterin mit „Hallo Mama“ an und teilten mit, dass dies nun eine neue Nummer sei. Die alte könne gelöscht werden. Die angeschriebene Dame sei davon ausgegangen, dass ihr Sohn sie kontaktierte, und schrieb ein bisschen hin und her.

Angeblicher Sohn reagiert nicht auf Anrufversuche

„Kurze Zeit später kam die Bitte, dass die ,Mama’ doch bitte eine Überweisung für ihn vornehmen möge, da er durch das kaputte Handy nicht in der Lage sei, Onlinebanking durchzuführen“, berichtet Nicole Buchfink vom Polizeipräsidium Neubrandenburg. Dieses Vorgehen entspricht einem Muster, wie es häufig in Polizeimeldungen dieser Art zu lesen ist: Angebliches Familienmitglied hat angeblich eine neue Nummer und muss angeblich dringend eine Überweisung tätigen. Der Betrag liegt dabei meist zwischen 1000 und 4000 Euro.

Die 68-Jährige überwies den gewünschten Betrag in Höhe von 2400 Euro, bat den „Sohn“ jedoch auch mehrfach, sie anzurufen. Er selbst habe auf ihre Anrufversuche nicht reagiert. „Als die Bitte nach einer zweiten Überweisung per WhatsApp kam, wurde die Frau noch skeptischer und erreichte schließlich ihre Schwiegertochter“, führt Buchfink aus. „Sie bestätigte, dass ihr Mann keine neue Nummer und auch keine Probleme mit Onlinebanking hat.“

Sagt mein Kind „Mama“ oder „Mutti“ oder nichts dergleichen?

Die Betrugsfälle über WhatsApp nehmen in MV immer mehr zu. In diesem Jahr hat es bis Anfang April bereits rund 200 Anzeigen gegeben – entstandener Schaden: mehr als 170 000 Euro. Ermittler gehen davon aus, dass Betrüger an die Handynummern über illegalen Datenkauf gelangen oder durch Hackerangriffe auf Online-Verkaufsportale oder andere Plattformen, auf denen digital eine Handynummer hinterlegt wird.

Wie kann man sich schützen? Wer kontaktiert wird, sollte den Sprachgebrauch des Absenders genau analysieren – Grammatik, Rechtschreibung und auch die Art der Anrede. Sagt das Kind überhaupt „Mama“ oder doch eher „Mutti“ oder nichts dergleichen? Außerdem sollten Angeschriebene von sich aus nie richtigen Namen der Angehörigen nennen. Zudem kann man auch nach nicht öffentlichen Infos fragen, die nur Familienmitglieder kennen: Wie hieß das erste Haustier? Wie heißen die Geschwister, wie alt sind sie und wo wohnen sie?

Betrüger redeten ihre „Mama“ mit „Sie“ an

Selbst wenn es zunächst glaubwürdig erscheint, dass Kinder oder andere Familienangehörige wirklich das Handy verloren haben und kurzfristig um Geld bitten könnten: Man sollte immer noch mal vorab mit den Angehörigen direkt telefonieren. „Lieber ein Anruf zu viel, als am Ende Geld zu verlieren oder sich mit dem Versuch einer Rücküberweisung herumärgern zu müssen“, rät die Polizei.

Während des Chats mit der Stralsunderin machten die Betrüger verschiedene grammatikalische Fehler und nutzten – bizarrerweise – die Anrede „Sie“. Laut Polizei wären das „gute Anhaltspunkte, um einen Betrug zu vermuten“.

Von Kai Lachmann