Wie OZ-Reporterin Barbara Waretzi bei den Stralsunder Schill-Tagen eine Kanone abfeuerte

Stralsund

Ein lauter Knall und die Schlacht beginnt. „Die Rohre reinigen“, dröhnt es bevor die beiden Ufer des Knieperteichs wieder hinter weißem Rauch verschwinden. Ich erinnere mich noch genau, an den leicht metallischen Geruch von Ruß und Silvesterböllern.

Es war ein relativ kühler Samstag am 4. September, als um punkt 15 Uhr die ersten Kanonen abgefeuert wurden. Alles war voller Menschen, die gebannt den Truppen beim Beladen und Reinigen ihrer Gewehre zusehen. Da ich etwas spät dran war, musste ich sogar über einen Zaun klettern, um noch einen guten Platz zu erwischen.

Als mich meine Kollegen im Sommer zu den Stralsunder Schill-Tagen schickten, hatte ich ordentlich Muffensausen. Das wurde auch nicht besser, als weit und breit nur Rauch, Waffen und uniformierte Männer zu sehen waren. Trotzdem nahm ich all meinen Mut zusammen und sprach die schwarz-rot gekleideten Männer des Lützower Freicorps 1813 an.

Zum ersten Mal eine Kanone in der Hand

Doch Dominik Langer und seine Vereinskollegen waren äußerst freundlich. „Willst du auch mal schießen?“, fragte mich dann Ralf Hof und drückte mir zeitgleich seine kleine Kanone in die Hand.

Etwas verwundert und mit zitterndem Finger habe ich den Abzug gedrückt und auf die gegnerische Truppe am anderen Ufer geschossen. Während ich halb taub und immer noch erstaunt auf die kleine weiße Rauchwolke starrte, nutzte der preußische Soldat die Gelegenheit und schmierte mir das schwarze Ruß aus dem Lauf der Kanone auf die Nase.

Ganz toll, dachte ich mir leicht genervt. Die Prozession wanderte mit ohrenbetäubendem Lärm zum Kütertor. So blieb keine Zeit, um mir die Nase abzuwischen. Irgendwann habe ich den schwarzen Fleck mitten in meinem Gesicht sogar vergessen. Doch die Stralsunder haben mich immerzu mit „Sie haben da was auf der Nase“ oder „Kick, de Lütte hat ne schwarze Nees“ daran erinnert.

Zugegeben, im Nachhinein war ich eigentlich ganz froh über den kleinen Spaß, so konnte ich mit jedem leicht ins Gespräch kommen.

Schwarze Nase zur Markierung der „Beute“

Als Ferdinand von Schill dann wie an jenem Mai 1809 in der Fährstraße zusammenbrach, wurde auch ich endlich von meiner Ruß-Nase erlöst – zum Unmut des Übeltäters. Denn wie mir Thomas Finke von den Bürger und Soldaten Wittenberg 1813 verriet: „So markieren wir unsere Beute.“ Ich musste den verkleideten Männern dann erklären, dass mich leider trotzdem niemand mit nach Hause nehmen darf.

Als wir dann anschließend alle gelacht haben, ging auch für mich ein spannender Tag bei den Stralsunder Schill-Tagen zu Ende. Der Tinnitus blieb mir allerdings noch bis in den Abend hinein. Das Erlebnis erzähle ich aber auch heute gerne noch meinen Freunden. Wenn mir jemand blöd kommt, sage ich einfach „Ich durfte schon einmal eine preußische Kanone abfeuern!“

Von Barbara Waretzi