Der Krieg beginnt für Natalia am 24. Februar kurz nach fünf Uhr am Morgen. Ein ohrenbetäubender Lärm von sechs Bombenexplosionen, davon eine in unmittelbarer Nähe, rissen sie und ihre beiden Söhne Maksym (15) und Andriy (10) in Charkiw aus dem Schlaf. „In dem Moment wusste ich, dass der Krieg begonnen hatte“, berichtet Natalia (37).

In aller Eile stopfen die Drei ihre Ausweise und ein paar Lebensmittel in kleine Rucksäcke und flüchten. Es folgen sechs angstvolle Nächte in einem stickigen Keller einer nahegelegenen Fabrik, drei Nächte in übervollen Zügen, in denen Menschen aus Not in Flaschen urinierten und das Kondenswasser von den Fenstern floss, und jetzt – eine erste Nacht in Sicherheit in Stralsund.

Familie ist zerrissen

Das frisch bezogene Bett, eine erste warme Dusche, ein erstes Frühstück ohne Angst: Natalia kann es immer noch nicht glauben, dass der Albtraum für sie und ihre Kinder endlich zu Ende ist – und das Bangen trotzdem nicht aufhört. Borys, ihr Mann, steht in einer 27 Kilometer langen Autoschlange vor der russisch-lettischen Grenze. „Als der Krieg losbrach, war er auf Dienstreise auf der anderen Seite der Grenze“, erzählt sie. Borys will Russland verlassen. So schnell wie möglich. Deshalb will Natalia auch nicht, dass ihr Name und ihr Bild in der Zeitung erscheinen. „Der Geheimdienst – Sie wissen.“

Natalia sitzt im Frühstücksraum des Motel Stralsund. Neben ihr die beiden Söhne, die stumm und blass auf die Tischplatte blicken. Auf einer kleinen Landkarte zeichnet die Mutter die Stationen ihrer dramatischen Flucht nach, während der Stralsunder Sebastian Tacke auf der anderen Seite des Tisches gebannt den traurigen Berichten zuhört.

Der Hotelier ist Teil des letzten – und einzig glücklichen –Kapitels ihrer Flucht, denn er brachte die 37-Jährige und ihre Kinder am Samstag in einem 1100 Kilometer langen Ritt mit dem Auto von der Grenzstadt Przemyl nach Stralsund. „Es waren 48 aufregende Stunden“, erzählt er.

Stralsunder spendeten sechs Tonnen Hilfsgüter

Genau vor einer Woche, als Natalia gerade im Fabrikkeller in Charkiw um ihr Leben und das ihrer Söhne bangte, bekam er eine Nachricht von einem Bekannten, der nach einem Auto für einen Hilfstransport an die polnische-ukrainische Grenze fragte. Tacke war sofort von der Idee begeistert, den geflüchteten Menschen zu helfen.

Beim Friedensgebet am darauf folgenden Montag in der Marienkirche verteilte er 50 Zettel mit einer Liste an benötigten Hilfsgütern. „Danach hörte mein Telefon nicht mehr auf zu klingeln“, erzählt er. Es war der Beginn einer beispiellosen Hilfsaktion, bei der die Stralsunder Kleidung, Babywindeln, Hygieneartikel und Lebensmittel spendeten. Am Donnerstag brachten dann fünf Fahrzeuge sechs Tonnen Hilfsgüter zur Caritas nach Lublin.

Während die anderen zurückfuhren, blieb Tacke. „Es macht doch keinen Sinn, mit einem leeren Fahrzeug zurückzukehren“, sagt er. Über den Kontakt mit einer Stralsunder Bekannten, die viele Jahre in Russland und der Ukraine lebte und gut vernetzt ist, erfuhr er von Natalia und ihren Kindern, die nach Mecklenburg-Vorpommern wollten.

„Wir haben Putin nicht um Hilfe gebeten“

Ein Krieg. Zwei Lebenswege, die sich kreuzen, weil Putin am 24. Februar Panzer und Bomben über die Grenze schickte. Natalia sagt: „Ich weiß nicht, was in Putins Kopf vorgeht. Wir Ukrainer haben Putin nicht um Hilfe gebeten. Der Krieg muss enden.“

Tacke ist Katholik. Er habe sich in den vergangenen Tagen viele Gedanken darüber gemacht, ob ein Tyrannenmord gerechtfertigt sei. „Putin muss weg“, sagt der Stralsunder. „Er hat einen Krieg begonnen, der sehr lange dauern und Hunderttausenden Menschen das Leben kosten wird.“

Aus drei Wochen wurden acht Jahre

Für Natalia ist die Flucht, die am 24. Februar mit sechs Bombenexplosionen in der Ostukraine begann, bereits die zweite in ihrem Leben. Schon einmal – im Jahr 2014 – floh die Familie aus der von russischen Separatisten beherrschten Stadt Luhansk nach Charkiw. „Damals haben wir gedacht, wir sind in drei Wochen wieder zurück. Aus den drei Wochen wurden acht Jahre und wir konnten nicht zurückkehren.“

Inzwischen hat Natalia Zweifel, ob es jemals wieder eine Rückkehr in die Ukraine geben wird. Es werde eine Zukunft für die Familie geben, hofft sie. Aber wo, sei völlig offen. „Der Kopf ist leer.“

