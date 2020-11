Wie Sandra Mauritz mit bunten Steinen Stralsunds kreatives Potenzial anspornte 

Stralsund

In ihrem Viertel am Frankendamm fühlen sich Sandra Mauritz und ihre Familie wohl. „Mein Lieblingsplatz hier ist das Wulflamufer mit dem Park entlang des kleinen Frankenteichs“, sagt die Stralsunderin. Hier hat sie ihre Hochzeitsfotos machen lassen, mit der Marienkirche im Hintergrund. Hier geht sie mit ihren Kindern spazieren. „Für mich ist es einer der schönsten Flecken Stralsunds. Das ist mein Teich“, sagt sie.

Kein Wunder also, dass sie diese Idylle in ihre Idee eingebunden hat, mit der sie seit April viele Stralsunder begeisterte. Sandra Mauritz ist die Erfinderin der bunten Steinschlange am Frankenteich.

Viel frische Luft und kreatives Malen

„Plötzlich war da das Coronavirus und ich stand vor der Frage, wie beschäftige ich meine drei Kinder im Lockdown zu Hause sinnvoll“, sagt 35-Jährige. Bei der Suche nach einer Antwort auf ihre Frage wurde sie im Internet fündig. „Da fand ich auf einer Plattform Fotos mit vielen bunt bemalten Steinen. Das gefiel mir.“ Es passte zudem gut zu ihrem derzeitigen Job. Über den Bundesfreiwilligendienst arbeitet sie bei der Stralsunder Innovation Consult SIC in der Kreativwerkstatt.

Also wurden gemeinsam Steine gesucht und zu Haus bunt bemalt. Für Sandra Mauritz war das für sich selbst und ihre Kinder die ideale Mischung aus Bewegung an frischer Luft und Kreativität. Ihre beiden Jungs und die Tochter waren mit Feuereifer bei der Sache.

Am Lieblingsplatz die Steinschlange gestartet

Schnell waren die ersten Steine fertig. Wohin nun damit? Für Sandra Mauritz gab es da nur eine Antwort – an ihren Lieblingsplatz am Wulflamufer. Dazu entwarf sie ein kleines Flugblatt mit der Bitte, die Steine liegenzulassen und zu ergänzen. Ihre Hoffnung: „Vielleicht schaffen wir es mit der Steinschlange sogar einmal um den Teich.“

Die Idee, die für sie vor allem dahintersteckte, war, Zuversicht zu vermitteln in dieser unwirklichen Corona-Zeit. Sich vom Virus nicht unterkriegen zu lassen, sondern vielmehr gemeinsam etwas bewegen. Die Leute rausholen aus den vier Wänden an die frische Luft.

Täglich wurde die Schlange länger

Und damit traf Sandra Mauritz ganz offensichtlich den Nerv vieler Stralsunder. Über soziale Netzwerke verbreitete zog das Vorhaben weite Kreise. „Täglich wurde die Schlange länger“, sagt die Initiatorin. Vereine machten mit, wie etwa der TSV 1860 mit, Kameraden der Berufsfeuerwehr schleppten einen großen Stein in Rot heran, der vom Technischen Hilfswerk war nur unwesentlich kleiner, Schul- und Kita-Kinder brachten ihre kleinen Kunstwerke an den Teich. „Ich habe Leute gesehen, die kamen mit Kartons voll bunter Steine“, so Sandra Mauritz.

Neues Ziel für Spaziergänger

Inzwischen hatte sich die Steinschlange zunehmend zum Ziel so manchen Spaziergangs entwickelt. Selbst Jogger stoppten ihren Lauf, um sich so manches schöne Exemplar genauer anzusehen. Und da fiel es schnell auf, dass da auch Vandalen unterwegs waren, die Steine aus der Reihe genommen und ins Wasser geworfen hatten. „ Sandra Mauritz ärgert sich über so viel Unvernunft und Nichtachtung der Leistung anderer Menschen. „Was soll so etwas?“ Sie selbst hat mit ihrem Sohn so manchen Stein aus dem Ufersaum gefischt und wieder an seinen Platz gelegt.

Ganz um den Teich herum hat die Steinschlange am Ende nicht gereicht. Aber immerhin zog sie sich vom Parkeingang in Höhe des Frankendamms bis zu gegenüberliegenden Seite an der Karl-Marx-Straße. „Gute 900 Meter“, schätzt die Organisatorin der Aktion. Bleibt die Frage, was wird aus den Steinen, die dieser Tage der städtische Bauhof abgeräumt und eingelagert hat?

Jeden Stein einzeln in die Hand genommen

„Meine Kollegen haben jeden der etwa 6000 Steine einzeln in die Hand genommen und auf den Transporter geladen“, sagt Heidi Waschki, die Leiterin des Amtes für stadtwirtschaftliche Dienste. „Bei uns im Bauhof liegen sie erst einmal ordentlich verwahrt und trocken. Die aufgemalten Farben sind erst mal vor der Witterung geschützt.“ Was die Zukunft der Steinschlange betrifft, will sich Heidi Waschki gerne mit der Initiatorin zusammensetzen und über erste Ideen reden.

Ideen für die Zukunft der Steinschlange gesucht

Und Ideen hat Sandra Mauritz schon. „Vielleicht lassen sich Stücke der Steinreihe als Zeitzeugnisse aus der Corona-Krise in Stralsunder Museen ausstellen. Oder die Steine kehren in geschützten Vitrinen wieder an den Frankenteich zurück. In solchen Vitrinen könne man diese auch als Hingucker an schönen Ecken der Altstadt aufstellen“, sagt sie und weiß, dass das Geld kosten wird. „Aber vielleicht finden sich ja Sponsoren oder viele Kleinspender, die das unterstützen möchten.“

Von Jörg Mattern