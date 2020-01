Stralsund

Wahrscheinlich ist, dass das Stralsunder Ehepaar Benke das brisante Buch über Nacht absichtlich in ihrer Garderobe liegen ließen. Auf jeden Fall wussten die beiden Lehrer, dass ihr 19-jähriger Untermieter Peter Strunk großes Interesse an dem Buch „ Karsten Sarnow“ hatte. Denn dieser Roman des Stralsunder Schriftstellers Herbert A. W. Kasten sorgte jetzt, im Sommer des Jahres 1959, in der Stadt am Sund und weit darüber hinaus für Aufsehen.

„Ich war damals in der Ausbildung und hatte mich den Benkes gegenüber als wissbegierig gezeigt. Sie hatten vertrauen zu mir und ich stolperte quasi über das mehr oder weniger verbotene Werk“, denkt der heute 79-jährige Strunk zurück. In der Erwartung, auf Sensationelles zu stoßen, habe er das Buch über Karsten Sarnow, im 14. Jahrhundert Bürgermeister der Hansestadt, verschlungen. „Doch was daran so schlimm war, dass es auf den Index gesetzt worden war, erschloss sich mir nicht.“

Autor war fasziniert vom Bürgermeister des 14. Jahrhunderts

Der Zeitzeuge Peter Strunk las als junger Mann den verbotenen Roman „Karsten Sarnow". Quelle: Werner Geske

Kasten ließ seine Arbeit vom zuständigen Institut der Universität Greifswald begutachten und veröffentlichte schließlich 1958 seinen Roman. Das Buch, in dem er ein positives Bild Sarnows zeichnete, fand über Stralsund hinaus nur wenig Beachtung. Lob erhielt es jedoch vom DDR-Schriftstellerverband: „Kasten lässt sich bei der Gestaltung des konkreten Falles von den allgemeinen Erkenntnissen des historischen Materialismus leiten.“

War Sarow ein „Sozialdemokrat seiner Zeit“?

Das Buch wäre vielleicht nie von größerem öffentlichem Interesse gewesen, hätte nicht Karl Mewis, Erster Sekretär der SED-Bezirksleitung Rostock, am 28. Juni 1959 aus Anlass der 725-Jahrfeier Stralsunds eine Rede gehalten. Polemisch kennzeichnete Mewis Bürgermeister Sarnow als „Sozialdemokrat seiner Zeit“. Sarnows zeitweiliger Mitstreiter, der Gewandschneider Hermann Hosang, sei dagegen ein „Revolutionär seiner Zeit“ gewesen. Ihn habe Sarnow verraten und an die Hanse ausgeliefert, die ihn daraufhin hinrichten ließ hatte. Diese Einschätzung stand im krassen Gegensatz zu Kasten, der Sarnow als revolutionär charakterisiert, Hosang dagegen einen Messerstecher genannt hatte.

Der Schriftsteller Herbert Kasten Der Schriftsteller Herbert Albert Wilhelm Kasten wurde am 23. Februar 1913 in Stralsund als Sohn eines Eisenbahnbeamten geboren. Er besuchte die Volks- und Mittelschule und wurde Volontär bei einer Zeitung. 1932 ging er nach Bremen und holte dort das Abitur nach. Anschließend studierte er an der Verwaltungsakademie Berlin. Nach dem Krieg und seiner Entlassung aus französischer Kriegsgefangenschaft im Jahr 1947 kehrte er 1948 in seine Heimatstadt Stralsund zurück und wurde dort Mitglied der SED. Herbert Kasten war verantwortlich für die literarische Gestaltung des Festprogramms zur Eröffnung des 725. Jubiläums von Stralsund 1959. Nach massiven Angriffen auf seinen Roman „ Karsten Sarnow“ und seine Person flüchtete er im Dezember 1959 in die Bundesrepublik. Kasten verstarb am 9. September 1976 in Hannover.

Mit der Mewis-Rede erhielt die von Kasten gewählte historische Episode eine klassenmäßige Dimension. Zumal der Parteichef vor 7000 Zuhörern gefordert hatte, dass es an der Zeit sei, den Schulkindern zu vermitteln, wer die wahren Helden der Stralsunder Geschichte seien. Für Sarnow, nach kommunistischer Lesart eher ein Revisionist „sozialdemokratischer Prägung“, war da kein Platz. Das Buch „ Karsten Sarnow“ und sein Autor wurden zu Objekten einer ideologischen Kampagne.

In 19 Artikel wurde die Schönfärberei Kastens verurteilt

Der OSTSEE-ZEITUNG kam damals die Aufgabe zu, die Lawine ins Rollen zu bringen. In insgesamt 19 der in der OZ veröffentlichten Wortmeldungen verurteilten Wissenschaftler, Kulturschaffende und Arbeiter Kastens Schönfärberei, seine fehlende Parteilichkeit und die von ihm vertretenen Positionen eines sogenannten dritten (sozialdemokratischen) Weges. Entgegengesetzt wurde ihnen die „streng historischen Werke“ des Schriftstellers Willi Bredel, der „Die Vitalienbrüder“ verfasst hatte, und des Dichters und Dramatikers KuBa ( Kurt Barthel), von dem die 1959 erstmals aufgeführte Störtebeker-Ballade stammte.

Auf einer Tagung der Stralsunder SED am 28. August war man sich einig: Nicht Sarnows, sondern Hosangs Tod führe „zu der Erkenntnis unseres sozialistischen Alltags, dass man für eine Sache – dazu gehören zum Beispiel auch unsere Wirtschaftspläne, die man für gut befunden und beschlossen hat – konsequent und ohne Ausweichen ins Bequeme eintreten muss“, so stand es im Parteiorgan „Neues Deutschland.“ Der Schriftsteller hatte – laut Parteimeinung – Sarnow heroisiert und Hosang als Vertreter der unterdrückten Klasse negativ dargestellt hatte und damit antisozialistische Positionen vertreten. Sein Werk wurde in Bausch und Bogen verdammt.

Kasten flüchtete nach Westberlin

Kasten begriff, dass sein Buch für ihn schwere Folgen heraufbeschwor. Am 30. Oktober flüchtete er nach Westberlin, wo er zunächst bei einem ehemaligen Kriegskameraden unterkommen konnte. Trotzdem war er empfänglich für ein Gesprächsangebot durch den DDR-Schriftstellerverband. Einem Vertreter des Verbandes und Kastens Tochter gelang es, ihn zur Rückkehr in die DDR zu bewegen.

Herbert Kasten und sein Roman über Karsten Sarnow Quelle: Stadtarchiv Stralsund

„In einem Interview sprach er über die Gründe von Flucht und Rückkehr“, sagt Zeitzeuge Peter Strunk. Entgegen der Versprechungen wurde Heimkehrer Kasten jedoch nicht nach Stralsund entlassen, sondern am 12. November 1959 in das Heim des Schriftstellerverbandes am Schwielowsee bei Werder an der Havel gebracht. Dort erhielt er Wohnung und Verpflegung, aber kein Geld.

Zudem erfuhr Kasten, dass sich die gefürchtete Parteikontrollkommission schon bald mit seinem Fall beschäftigen werde. Aus Angst vor Strafe flüchtete er in die BRD. Dort wurde er als politischer Flüchtling mit Asylrecht anerkannt. Der Schriftsteller war das Opfer einer doktrinären Kulturpolitik der SED, durch die er Heimat, Familie und Eigentum verlor.

Lesen Sie auch:

Von Werner Geske