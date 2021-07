Stralsund

„Als meine Frau und ich die erste Wohnung besichtigt haben, sind uns erstmal drei Busse halbnackter Menschen entgegengekommen“, erinnert sich Frank Beyer an seinen ersten Berührungspunkt mit dem Sundschwimmen – damals hätte er sicher nicht gedacht, dabei mit anzupacken.

Seit 17 Jahren kümmert er sich als Verantwortlicher für den „Sachentransport“ um die kleinen gelben Turnsäcke der Schwimmer, so dass nichts verloren geht. „Bei der Anmeldung erhalten alle Teilnehmer eine Startnummer, die dann auf die Tüten geklebt wird“, erklärt der 59-Jährige.

In diesen Tüten können die Schwimmer ihre Jacken, Hosen, Mützen, Schuhe und andere Gegenstände aufbewahren. Sobald es losgeht, werden sie in einem Laster über die Rügenbrücke zurück nach Stralsund gefahren. „Die ersten Schwimmer sind meistens schon vor ihren Sachen da. Die brauchen nur eine halbe Stunde, da kommt man über die Straße nicht hinterher“, sagt Beyer.

Eine fliegende Beinprothese: „Das werde ich nie vergessen“

Nun beginnt die eigentliche Arbeit: Das Sortieren der Tüten. Hierfür hohlt sich der Fachmann Hilfe. Gemeinsam werden die gelben Säckchen auseinander gefriemelt und anhand ihrer Nummer auf zehn Felder gelegt.

Am Ufer angekommen, holen die Schwimmer ihre Sachen von dem jeweiligen Feld ab. „Man muss auf jeden Fall bis zehn zählen können“, betont Beyer grinsend die Anforderungen. Stressresistenz wäre jedoch von Vorteil, denn die Übergabe kann sehr hektisch sein. „Jeder möchte natürlich schnell in trockene Klamotten schlüpfen. Gerade bei windigem Wetter werden die nassen und halbnackten Schwimmer schnell ungeduldig“, weiß er nur zu gut.

Schwierig sei es, wenn Angehörige die Sachen abholen möchten, da sie die Startnummer nicht wissen und dies die einzige Möglichkeit ist, den Sack zu finden. „Da kommt eine liebe Oma und möchte für ihren Enkel die Tüte mitnehmen, naja das geht leider nicht“, gibt der gebürtige Ribnitzer zu.

Frank Beyer hat es geschafft - zusammen mit seiner Tochter Susanne Schattschneider (l.) und ihrer Freundin Rike Karabinski (r.) sind die Tüten zum Abholen bereit. Quelle: privat

Neben klassischen Mitbringseln wie Vaseline hat der Stralsunder jedoch allerlei Skurriles gesehen. „Einmal flog mir eine Beinprothese entgegen, als ich die Lkw-Tür geöffnet habe. Das werde ich nie vergessen“, berichtet er von seinen Erlebnissen. Trotz Hektik und fliegender Beinprothesen freut sich Beyer jedes Jahr, dabei zu sein.

Der Adrenalin-Stoß beim Mitfiebern und vor allem die Leute machen das Event zu etwas Besonderem. „Jeder kennt jeden. Ab und an sehe ich dann ein neues Gesicht, deutschlandweit kommen alle zum Sundschwimmen“, erklärt der Helfer. Am meisten freut es ihn, wenn sich die Teilnehmer für seinen Einsatz bedanken. „Das macht mich richtig stolz. Sie sollen sich auf ihre Leistung konzentrieren und sich keine Sorgen um ihre Sachen machen, darum kümmere ich mich“, sagt er und zwinkert.

Mit Rat und Tat kümmert er sich um die Sportler

Frank Beyer schwimmt jedoch nicht selber mit. „Ich bin eher Überlebensschwimmer, da bleibe ich lieber an Land“, sagt er lachend. Seine Tochter und Frau haben jedoch schon mehrmals teilgenommen. Zum Sundschwimmen kam er übrigens über seinen Nachbarn Ulli Hintz, das Urgestein im Stralsunder Sport. So löste er schon bald ein Ehepaar ab, das den Transport der persönlichen Sachen zuvor übernommen hatte.

Mit 33 Jahren ist Frank Beyer an den Sund gezogen. Eine Entscheidung, die er nie bereute, obwohl er Rostock lange nachgetrauert hat. Die Heimat in Ribnitz hat er für ein Studium in der großen Stadt mit 18 Jahren verlassen. „Ich habe nur 10 Jahre lang geheult“, kommentiert er seinen Abschied aus Rostock. 1989 machte er dann seinen Abschluss als Ingenieur-Ökonom im Maschinenbau.

Heute arbeitet der Stralsunder bei Raab Karcher als kaufmännischer Angestellter. Neben dem Sundschwimmen ist er zudem bei den Wildcats im Aufbauteam. So ist er stets mit Rat und Tat für die Sportler da. „Ich helfe gerne, alle können mit ihren Sorgen und Anliegen jederzeit zu mir kommen. Ich kümmere mich darum“, sagt er.

Damit die Familien und Freunde der 650 Sportverrückten trotzdem Anteil nehmen können am 2,3 Kilometer langen Trip über den Sund, hat die DLRG Orstgruppe Stralsund einen Livestream organisiert, den Sie am Sonnabend ab 12.30 Uhr unter anderem über den Link www.ostsee-zeitung.de/sundschwimmen2021 verfolgen können.

