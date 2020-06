Stralsund

Die Konkurrenz ist hochkarätig, aber nicht unschlagbar: In der engeren Auswahl um den Titel „Familienfreundlichstes Reiseziel am Meer“ des Internetportals fewo-direkt.de stehen gleich vier Ziele in Mecklenburg-Vorpommern: Neben Stralsund sind dies Zingst, Boltenhagen und Warnemünde. Das Feld komplettieren Sankt Peter-Ording in Schleswig-Holstein und Cuxhaven in Niedersachsen. Die Abstimmung läuft noch bis zum 26. Juni um 10 Uhr.

Dass Stralsund in so einem Umfeld auftaucht, mag auf den ersten Blick überraschen: Denn dass das Stralsunder Zentrum auf der Unesco-Welterbe-Liste steht, womit die Stadt ausgiebig wirbt, dürfte bei der Urlaubsplanung von Familien eine eher untergeordnete Rolle spielen.

Urlauber bleiben im Schnitt 2,5 Tage

So hat auch die Tourismuszentrale Familien nicht gesondert im Blick. „Klassischer Familienurlaub findet am Meer, am Strand, in schöner Natur, auf dem Bauernhof, am oder auf dem Wasser statt“, sagt Leiter André Kretzschmar. Stralsund könne da noch am ehesten in Hinsicht aufs Wasser punkten. Aber die klassischen Besucher sind eben Tagesgäste. Wer länger bleibt, tut dies im Schnitt 2,5 Tage.

„Familien sind sehr unterschiedlich. Der einen sind die Fische im Ozeaneum zu langweilig, die andere freut es, etwas über den Schutz der Meere erfahren zu haben“, meint Kretzschmar. Auch innerhalb von Familien gebe es verschiedene Interessen. Deshalb seien die Infos und Angebote der Tourismuszentrale weniger nach Zielgruppen, sondern mehr nach Themen sortiert. Als Beispiel nennt er das Angeln. Das könne etwas für Vater und Sohn sein. „Mit dem Boot auf den Sund und dann die Silhouette der Stadt sehen, das ist einmalig. Ein Erlebnis“, schwärmt er.

Sauberkeit und Sicherheit

Aber wie hat es Stralsund auf die Fewo-Liste geschafft? Susanne Dopp, PR-Managerin der Internetseite, erklärt: „Die Liste wurde durch eine Umfrage unter 500 deutschen Erwachsenen gebildet, die Kinder im Alter von 15 Jahren oder darunter haben. Die Umfrageteilnehmer wurden gebeten, Reiseziele zu nominieren ( Stralsund war eines davon), auf die sechs bestimmte Kriterien zutreffen, die Familien bei der Wahl eines Reiseziels als am wichtigsten erachten. Diese Kriterien wurden ebenfalls durch eine Umfrage bestimmt.“

Kevin und Svea Ochs aus Münster gucken sich mit ihren neun Monate alten Zwillingen Ilvy und Liva zwei Tage lang Stralsund an. Die Stadt macht auf sie einen kinderfreundlichen Eindruck. Quelle: Kai Lachmann

Prächtige Welterbe-Kirchen und hanseatische Bauwerke spielen in diesen Kriterien tatsächlich keine Rolle: „Sauberkeit und Instandhaltung, öffentliche Sicherheit, guter Umweltzustand, Freizeitflächen für alle Altersgruppen (Spielplätze, Parks, Skateparks, Schwimmbäder, etc.), Sicherheit am Strand (Rettungsschwimmer, gekennzeichneter Badebereich, Erste-Hilfe-Angebot, etc.) und ein vielseitiges gastronomisches Angebot (Restaurants, Cafés, Eisdielen, etc.)“ – darauf kommt es Familien an.

Viele süße Cafés

Und wie schneidet Stralsund hier ab? Was sagen Urlauber, die mit Kind und Kegel die Hansestadt besuchen? „Mit Kindern ist es grundsätzlich ein ganz anderer Urlaub. Wir gucken immer, wo wir uns zwischendurch mal hinsetzen können“, sagt Kevin Ochs, der mit Frau Svea und den neun Monate alten Zwillingen Ilvy und Liva hier ist. „Es gibt viele süße Cafés, was für Eltern ganz schön ist. Die Stadt ist übersichtlich“, fügt Svea Ochs an. Zwei Tage sind die Münsteraner hier, die vorher nahe Binz weilten. Ins Ozeaneum wollen sie auch noch.

Kai Bauer aus Köln hat es genossen, mit Tochter Mina (10 Monate) das Ozeaneum zu besuchen. Dort war es sehr kinderfreundlich, so der Papa. Quelle: Kai Lachmann

Da kommen der Kölner Kai Bauer und seine Familie (Großeltern, Frau und die 10 Monate alte Tochter Mina) gerade her. „Dort ist es wirklich sehr kinderfreundlich gestaltet“, urteilt er. „Oben haben sie eine ganze Abteilung für Kids. Außerdem gibt es Aufzüge, was ganz praktisch ist, wenn man mit einem Kinderwagen unterwegs ist.“ Und was hat die Familie hergelockt? „ Stralsund ist einfach ein Ort, den man gesehen haben sollte“, meint der Ostseeurlauber. Auch mit Kindern.

Fünf Minuten bis zum Spielplatz

Das dachte sich wohl auch Sabine Kamin aus Remscheid. Schon früher war sie mit ihrer Tochter Saskia häufiger in Stralsund. Nun sind sie und ihr Mann Thomas Großeltern und Saskia und ihr Mann Richard stolze Eltern von Emma (3) und Frieda (1) – und mal wieder in Stralsund.

„Wir machen Urlaub in Lubmin und haben einen Tagesausflug hierher gemacht“, sagt die junge Mutter. „ Ozeaneum, bummeln, etwas essen und noch mal auf einen Spielplatz“ lautet das Programm. Die nächsten Tobe-Möglichkeiten für die Kleinen sind übrigens in der Heilgeiststraße und an der Küter-Bastion – jeweils nur fünf Minuten von der Fußgängerzone entfernt.

Info: Wer sich an der Abstimmung beteiligen möchte, findet sie aufwww.fewo-direkt.de/info/familienfreundlichste-reiseziele-2020

Von Kai Lachmann