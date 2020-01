Groß Schoritz

Mit einem Vortrag zur Zukunft einer sich radikal verändernden Arbeitswelt eröffnet die Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft ihr Jahresprogramm 2020. Klaus-Peter Köpcke, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Greifswald, wird am Samstag, dem 25. Januar, um 15 Uhr im Geburtshaus von Ernst Moritz Arndt in Groß Schoritz auf der Insel Rügen zu den sich immer radikaler abzeichnenden Umbrüchen von Berufsbildern Stellung nehmen – Umbrüche, die sich heute vor allem aus dem Tempo fortschreitender Digitalisierung ableiten.

Tiefgreifende Umbrüche

In diesem Thema spiegelt sich die 200 Jahre zurückliegende Erfahrung abrupter Veränderungen von Berufs- und Lebenswelten. Seinerzeit brachte die Gasbeleuchtung zunächst den großen und dann auch den kleineren Städten abendliches Licht. Die erste Welle großer Maschinisierung und Mechanisierung halbierte Belegschaften in seinerzeit führenden Wirtschaftszweigen. Heute zeichnet sich dies ab mit Bezug zu Digitalisierung und klimabezogenen Veränderungen zunächst – jedoch nicht nur – in der gesamten Automobilindustrie bis hin zur letzten Kfz-Werkstatt.

Digitalisierte Verwaltungen

Umfassend digitalisierte Verwaltungen in Skandinavien und den baltischen Staaten weisen darauf hin, dass in kürzester Zeit auch die typischen Verwaltungsberufe kaum mehr etwas mit traditionellen Arbeitsweisen zu tun haben werden.

Rückwirkungen auf das individuelle Verständnis von einem bereichernden Arbeitsleben dürften die Gesellschaft kaum weniger verändern als zu Zeiten von Ernst Moritz Arndt. Ob sie den einzelnen überforderten, hänge – so die Einladung der Arndt-Gesellschaft – von der Entscheidung jedes einzelnen ab, dem Neuen mit Mut und Neugier oder mit Verunsicherung zu begegnen.

Die Einladung zu der Veranstaltung richtet sich an alle Interessente. Der Besuch ist kostenlos.

Lesen Sie auch: Die Zeiten ändern sich: Was ist noch normal?

Von OZ