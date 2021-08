Wie sich ein Stralsunder für das Klima engagiert 

Simon Niessalla ist eigentlich für ein Wirtschaftsingenieurswesen-Studium an den Sund gezogen. Nun möchte er mit seinem Gebrauchtwarenhandel ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit setzen. Zusätzlich ist der Stralsunder Mitglied bei der Jugendorganisation Fridays for Future.

Simon Niessalla liebt Stralsund, so ist er trotz abgebrochenen Studium am Sund geblieben. Dort setzt sich der 21-Jährige bei Fridays for Future für das Klima ein. Quelle: privat