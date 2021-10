Stralsund

Die Hansestadt ist für vieles bekannt: Welterbe, ZDF-Krimi und als Tor zu Deutschlands größter Insel. In kulinarischer Hinsicht assoziiert man den hier erdachten Bismarck-Hering und natürlich Fischbrötchen mit Stralsund.

Als ich kürzlich in Rostock in der Wismarschen Straße ein Restaurant namens „Stralsunder“ entdeckte, bekam ich gleich Stielaugen. Was es dort wohl Stralsunderiges gibt? Auf dem Aushängeschild steht „Mecklenburger Spezialitäten“ und der Spruch im Werbevideo auf der Internetseite lautet: „Ein Eisbein im Stralsunder – immer eine Sünde wert!“ Das patentierte Rezept wurde von einer Frau aus Estland mitgebracht. Das ausgeschenkte Bier kommt aus Rostock und Flensburg.

Dem Restaurant aufgrund des Namens Etikettenschwindel vorzuwerfen – soweit will ich nicht gehen. Denn unterm Strich freut es mich, dass die vorpommersche Stadt als Marke offenbar so viel Strahlkraft hat, dass sich darüber selbst „Mecklenburger Spezialitäten“ und estnisches Eisbein verkaufen lassen.

Von Kai Lachmann